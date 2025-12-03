Capa Jornal Amazônia
'O Agente Secreto' aparece entre os 10 melhores filmes do ano do New York Times

O longa brasileiro conquistou mais dois prêmios internacionais nesta semana

Estadão Conteúdo
fonte

O filme “O Agente Secreto” estreará em 6 de novembro no Brasil. (Foto: Reprodução/ Vitrine FIlmes)

O Agente Secreto segue colhendo frutos no circuito internacional. O filme de Kleber Mendonça Filho apareceu em 8º lugar entre os 10 melhores filmes de 2025 na tradicional lista do The New York Times, descrito como "uma mistura de humores e tons ornamentada com toques surrealistas" e "ao mesmo tempo uma cápsula do tempo política e assustadoramente atual".

A menção no ranking vem na esteira do crescente desempenho do longa no exterior, desde a estreia no Festival de Cannes em maio - quando faturou os prêmios de melhor ator e melhor direção, para Wagner Moura e Mendonça Filho.

Confirmando sua potência na corrida pelo Oscar 2026, o longa brasileiro conquistou mais dois prêmios internacionais nesta semana: foi eleito como melhor filmes internacional pela associação de críticos de Nova York, o New York Film Critics Circle, que também entregou a Moura o prêmio de melhor ator.

As indicações oficiais ao Oscar serão reveladas em 22 janeiro, e a cerimônia acontece em 15 de março. O próximo passo é a divulgação da pré-lista da categoria de melhor filme internacional, na qual O Agente Secreto deve figurar, em 16 de dezembro.

Também aparecem na lista do New York Times outros favoritos da temporada, como Uma Batalha Após a Outra, do americano Paul Thomas Anderson, e Foi Apenas um Acidente, do iraniano Jafar Panahi. Confira o ranking completo:

- Pecadores, de Ryan Coogler - Uma Batalha Após a Outra, de Paul Thomas Anderson - Marty Supreme, de Josh Safdie - Foi Apenas Um Acidente, de Jafar Panahi - BLKNWS: Terms & Conditions, de Kahlil Joseph - My Undesirable Friends: Part I - Last Air in Moscow, de Julia Loktev - Sorry, Baby, de Eva Victor - O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho - Levados pelas Marés, de Jia Zhangke - The Mastermind, de Kelly Reichardt

Palavras-chave

CINEMA/O AGENTE SECRETO/LISTA
Cultura
