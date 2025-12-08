Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'O Agente Secreto' recebe três indicações ao Globo de Ouro 2026

O filme também conquistou duas indicações ao Critic's Choice Awards, prêmio da associação de críticos americanos e canadenses

Estadão Conteúdo
fonte

Filme "O Agente Secreto" (Divulgação)

O filme brasileiro O Agente Secreto está entre os indicados ao Globo de Ouro, uma das principais premiações do cinema e da TV norte-americana. O longa do diretor Kleber Mendonça Filho concorre na categoria de Melhor Filme de Língua Não Inglesa, Melhor Filme de Drama e Melhor Ator em Filme de Drama, com Wagner Moura.

A lista de indicados ao Globo de Ouro 2026 foi revelada nesta segunda-feira, 8.

A cerimônia de entrega dos prêmios será em 11 de janeiro, nos Estados Unidos.

Quem concorre com 'O Agente Secreto'

Melhor Filme de Drama

Frankenstein Hamnet Foi Apenas um Acidente O Agente Secreto Valor Sentimental Pecadores

Melhor Ator em Filme de Drama

Joel Edgerton (Sonhos de Trem) Oscar Isaac (Frankenstein) Dwayne Johnson (Coração de Lutador) Michael B. Jordan (Pecadores) Wagner Moura (O Agente Secreto) Jeremy Allen White (Springsteen: Salve-me do Desconhecido)

Melhor Filme em Língua Não Inglesa

Foi Apenas um Acidente Sem Outra Chance O Agente Secreto Valor Sentimental Sirat A Voz de Hind Rajab

Termômetro para o Oscar

Veículos especializados como a Variety vêm apostando em Moura como vencedor da categoria em que concorre.

Em sua 83ª edição, o Globo de Ouro é um dos principais termômetros para o Oscar. No ano passado, Fernanda Torres foi premiada com a estatueta de Melhor Atriz em Filme de Drama, por Ainda Estou Aqui, impulsionando uma indicação ao Oscar.

Reconhecimento no circuito internacional

O Agente Secreto tem consolidado o reconhecimento no circuito internacional no último mês. No domingo, 7, faturou o prêmio de melhor filme em língua não inglesa do Los Angeles Critics Association Awards (Lafca).

Na semana passada, a produção foi premiada como melhor filme internacional pela associação de críticos de Nova York, o New York Film Critics Circle, que também entregou a Wagner Moura o prêmio de melhor ator.

O filme também conquistou duas indicações ao Critic's Choice Awards, prêmio da associação de críticos americanos e canadenses; e uma indicação, na categoria de melhor filme internacional, ao Spirit Awards, prêmio do cinema independente. Perdeu, porém, no Gotham Awards, também voltado às produções independentes.

Exibido pela primeira vez em maio no Festival de Cinema de Cannes, na França, o longa de Mendonça Filho conquistou os holofotes internacionais aos vencer os prêmios de melhor ator e melhor direção. Nos cinemas brasileiros, estreou em 6 de novembro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CINEMA

GLOBO DE OURO

INDICAÇÕES

O Agente Secreto
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

HISTÓRICO

Wagner Moura disputa Globo de Ouro 2026 por ‘O Agente Secreto’

Lista de indicados foi divulgada nesta segunda-feira (8) pela organização; cerimônia ocorrerá em Los Angeles.

08.12.25 11h06

PEDIDO

Pai de Isabel Veloso pede orações pela influenciadora internada em estado grave

Influenciadora está internada desde 27 de novembro após piora respiratória e intubação

08.12.25 10h28

FAMOSOS

Alane Dias homenageia costureiros em look do primeiro ensaio de rua da Grande Rio para Carnaval 2026

Vídeo sambando no ensaio rendeu elogios e grande interação dos seguidores da atriz

08.12.25 9h40

TORCIDA

Paraense Thais Sousa e ator Silvero Pereira disputam a final da Dança dos Famosos neste domingo

A coreógrafa chega à final da Dança dos Famosos após uma trajetória marcada por notas máximas e performances elogiadas. Ao lado do ator, ela disputa o título e busca fazer história 

07.12.25 9h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

PEDIDO

Pai de Isabel Veloso pede orações pela influenciadora internada em estado grave

Influenciadora está internada desde 27 de novembro após piora respiratória e intubação

08.12.25 10h28

tragédia

'Profunda dor', afirmam Chitãozinho e Xororó após morte de irmão em acidente

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PFR), o acidente ocorreu na Rodovia Régis Bittencourt

07.12.25 21h17

TORCIDA

Paraense Thais Sousa e ator Silvero Pereira disputam a final da Dança dos Famosos neste domingo

A coreógrafa chega à final da Dança dos Famosos após uma trajetória marcada por notas máximas e performances elogiadas. Ao lado do ator, ela disputa o título e busca fazer história 

07.12.25 9h00

FAMOSOS

Alane Dias homenageia costureiros em look do primeiro ensaio de rua da Grande Rio para Carnaval 2026

Vídeo sambando no ensaio rendeu elogios e grande interação dos seguidores da atriz

08.12.25 9h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda