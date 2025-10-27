Após um dia na UTI, bebê de Maíra Cardi e Thiago Nigro recebe alta e volta para o quarto
Eloáh ficou internada após o parto para receber auxílio na respiração e alimentação por sonda
As notícias são boas sobre a pequena Eloáh, filha de Maíra Cardi, e Thiago Nigro! A criança, que nasceu no último domingo (27), recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta segunda-feira (27), e já está no quarto ao lado dos pais.
Nos Stories do Instagram, Maíra, compartilhou que Eloáh foi internada na UTI para receber auxílio na respiração e chegou a ser alimentada por sonda. “Ontem, comecei a ficar angustiada… A hora que desci para ver ela na UTI, fiquei com o coração na mão. O Thiago conseguiu acompanhar, mas saí chorando. Ver ela com aqueles tubos no nariz e sendo alimentada por sonda, foi horrível”, relatou.
A influenciadora agradeceu pelas mensagens e orações que recebeu. “Gente, ela está muito fofa. Agora vou começar a mostrar tudo para vocês. Muito obrigada pelas orações, recebemos muita energia positiva. Acreditamos no poder da oração e, com certeza, isso acelerou o processo dela de ir para o nosso quarto. Estamos muito gratas”, disse.
Maíra também contou que iniciou o processo de amamentação. “Agora, estou tentando amamentar. Como ela estava com sonda, ainda veio pouco no meu peito, mas já estou conseguindo estimular. Vai ser do jeito que tiver que ser, graças a Deus ela está conseguindo tomar leite humano”, explicou.
