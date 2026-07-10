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Laudo aponta intoxicação alcoólica como causa da morte da atriz turca Ece İrtem; entenda a condição

Exame do Instituto Médico Legal da Turquia concluiu que a atriz morreu após um infarto associado à intoxicação por álcool

Hannah Franco
fonte

Laudo revela causa da morte da atriz turca Ece İrtem; entenda o que é intoxicação alcoólica (Reprodução)

A atriz turca Ece İrtem, de 35 anos, morreu em decorrência de um infarto provocado por intoxicação alcoólica, segundo o laudo divulgado pelo Instituto Médico Legal (IML) da Turquia. A artista foi encontrada morta em sua residência, em Istambul, no dia 15 de junho.

O exame apontou que ela apresentava 395 miligramas de álcool por decilitro de sangue, índice considerado extremamente elevado.

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Conhecida por atuar na novela "Coração de Mãe", atualmente exibida pela Record TV no Brasil, Ece era formada em Ópera e Canto pela Universidade Yasar e iniciou a carreira artística após se mudar para Istambul, onde estudou interpretação e participou de produções para a televisão turca.

O que é intoxicação alcoólica?

A intoxicação alcoólica ocorre quando a quantidade de álcool consumida ultrapassa a capacidade do organismo de metabolizá-lo. Diferentemente da embriaguez comum, a condição compromete o funcionamento do sistema nervoso central e pode evoluir rapidamente para um quadro grave.

Segundo especialistas, o álcool passa a afetar áreas do cérebro responsáveis por funções vitais, como a respiração e o nível de consciência. Com isso, a pessoa pode apresentar sonolência intensa, dificuldade para responder a estímulos, perda da coordenação motora e alterações na respiração.

Nos casos mais graves, a intoxicação pode levar ao coma e até à morte.

Como o álcool pode causar a morte?

O principal risco da intoxicação alcoólica é a depressão do sistema nervoso central. Quando isso acontece, o cérebro reduz os estímulos enviados aos músculos responsáveis pela respiração, fazendo com que ela fique lenta ou até seja interrompida.

Além disso, a perda dos reflexos naturais aumenta o risco de engasgos com o próprio vômito, situação que pode provocar asfixia. A intoxicação também pode desencadear hipoglicemia, queda da pressão arterial, hipotermia e alterações nos batimentos cardíacos.

Quais são os sinais de alerta?

Entre os principais sintomas da intoxicação alcoólica grave estão:

  • sonolência excessiva;
  • confusão mental;
  • dificuldade para permanecer consciente;
  • incapacidade de ficar em pé ou caminhar;
  • respiração lenta ou irregular;
  • pele fria e úmida;
  • lábios ou extremidades arroxeadas;
  • perda de consciência.

Diante desses sinais, a orientação é procurar atendimento médico imediatamente.

Existe uma quantidade fatal de álcool?

Não há um nível de álcool no sangue que seja fatal para todas as pessoas. A resposta do organismo varia conforme fatores como idade, peso, sexo, frequência de consumo e velocidade da ingestão da bebida.

De acordo com especialistas, concentrações acima de 300 mg/dL já costumam provocar intoxicação grave. Valores próximos de 400 mg/dL, como o registrado no exame de Ece İrtem, são considerados potencialmente letais, embora cada organismo responda de forma diferente.

Mistura de álcool e medicamentos aumenta o risco

Especialistas alertam que o consumo de bebidas alcoólicas combinado com medicamentos que atuam no sistema nervoso central pode potencializar os efeitos da intoxicação.

Remédios para ansiedade, sedativos, opioides e medicamentos utilizados para induzir o sono podem intensificar a depressão respiratória causada pelo álcool, elevando significativamente o risco de perda de consciência, coma e morte.

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Ece Irtem

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