Laudo aponta intoxicação alcoólica como causa da morte da atriz turca Ece İrtem; entenda a condição

A atriz turca Ece İrtem, de 35 anos, morreu em decorrência de um infarto provocado por intoxicação alcoólica, segundo o laudo divulgado pelo Instituto Médico Legal (IML) da Turquia. A artista foi encontrada morta em sua residência, em Istambul, no dia 15 de junho.

O exame apontou que ela apresentava 395 miligramas de álcool por decilitro de sangue, índice considerado extremamente elevado.

VEJA MAIS

Conhecida por atuar na novela "Coração de Mãe", atualmente exibida pela Record TV no Brasil, Ece era formada em Ópera e Canto pela Universidade Yasar e iniciou a carreira artística após se mudar para Istambul, onde estudou interpretação e participou de produções para a televisão turca.

O que é intoxicação alcoólica?

A intoxicação alcoólica ocorre quando a quantidade de álcool consumida ultrapassa a capacidade do organismo de metabolizá-lo. Diferentemente da embriaguez comum, a condição compromete o funcionamento do sistema nervoso central e pode evoluir rapidamente para um quadro grave.

Segundo especialistas, o álcool passa a afetar áreas do cérebro responsáveis por funções vitais, como a respiração e o nível de consciência. Com isso, a pessoa pode apresentar sonolência intensa, dificuldade para responder a estímulos, perda da coordenação motora e alterações na respiração.

Nos casos mais graves, a intoxicação pode levar ao coma e até à morte.

Como o álcool pode causar a morte?

O principal risco da intoxicação alcoólica é a depressão do sistema nervoso central. Quando isso acontece, o cérebro reduz os estímulos enviados aos músculos responsáveis pela respiração, fazendo com que ela fique lenta ou até seja interrompida.

Além disso, a perda dos reflexos naturais aumenta o risco de engasgos com o próprio vômito, situação que pode provocar asfixia. A intoxicação também pode desencadear hipoglicemia, queda da pressão arterial, hipotermia e alterações nos batimentos cardíacos.

Quais são os sinais de alerta?

Entre os principais sintomas da intoxicação alcoólica grave estão:

sonolência excessiva;

confusão mental;

dificuldade para permanecer consciente;

incapacidade de ficar em pé ou caminhar;

respiração lenta ou irregular;

pele fria e úmida;

lábios ou extremidades arroxeadas;

perda de consciência.

Diante desses sinais, a orientação é procurar atendimento médico imediatamente.

Existe uma quantidade fatal de álcool?

Não há um nível de álcool no sangue que seja fatal para todas as pessoas. A resposta do organismo varia conforme fatores como idade, peso, sexo, frequência de consumo e velocidade da ingestão da bebida.

De acordo com especialistas, concentrações acima de 300 mg/dL já costumam provocar intoxicação grave. Valores próximos de 400 mg/dL, como o registrado no exame de Ece İrtem, são considerados potencialmente letais, embora cada organismo responda de forma diferente.

Mistura de álcool e medicamentos aumenta o risco

Especialistas alertam que o consumo de bebidas alcoólicas combinado com medicamentos que atuam no sistema nervoso central pode potencializar os efeitos da intoxicação.

Remédios para ansiedade, sedativos, opioides e medicamentos utilizados para induzir o sono podem intensificar a depressão respiratória causada pelo álcool, elevando significativamente o risco de perda de consciência, coma e morte.