The Gladiators traz legado do reggae jamaicano para show em Belém

Diretamente da Jamaica, o berço do reggae, a banda The Gladiators, atualmente liderada pelo cantor Al Griffiths, chega a Belém para uma apresentação neste sábado, 11. O show será realizado a partir das 17h, no espaço Amazon City House, no Portal da Amazônia, reunindo faixas conhecidas do reggae roots e canções da fase atual do grupo, um dos mais cultuados da história do gênero.

Filho de Albert Griffiths, fundador do The Gladiators, Al assumiu a missão de manter viva a trajetória construída pelo pai ao longo de décadas. Segundo o músico, a convivência com Albert foi determinante para sua formação artística e para a compreensão do papel do reggae como instrumento de transformação social.

"Crescer ao lado do meu pai foi uma grande escola. Ele me ensinou que o reggae é muito mais do que música; é uma forma de viver, de transmitir amor, consciência e respeito pelas pessoas", afirma. Para ele, dar continuidade ao trabalho do The Gladiators representa uma responsabilidade, mas também uma homenagem ao legado construído pelo fundador da banda. "Meu objetivo nunca foi substituir meu pai. Procuro preservar a essência que ele construiu, levando essas canções para novas gerações, enquanto também acrescento minha própria experiência e identidade artística."

Fundado em 1967, a banda The Gladiators consolidou-se como uma das principais representantes do reggae roots, ao lado de nomes que ajudaram a difundir mundialmente o gênero srurgido no território jamaicano. Ao longo da carreira, o grupo despontou por meio de canções que abordam temas como justiça social, espiritualidade, igualdade e liberdade.

Para Al Griffiths, essas mensagens permanecem atuais diante dos desafios contemporâneos. "O mundo ainda enfrenta desigualdade, violência, intolerância e injustiça social. As mensagens de unidade, paz, igualdade, preservação da natureza e espiritualidade continuam sendo necessárias", diz. Na avaliação do artista, a música segue sendo uma ferramenta capaz de aproximar diferentes culturas e promover o diálogo entre os povos.

A relação do grupo com o público brasileiro também é destacada pelo cantor. Al afirma conhecer a forte tradição do reggae no país e demonstra expectativa para o reencontro com os fãs da região Norte. "Sempre ouvimos falar da paixão do público brasileiro, especialmente do Norte e do Nordeste. Tenho acompanhado que Belém possui uma história muito forte com o reggae e que essa cultura faz parte da identidade da cidade. Estou muito feliz por poder tocar aí e conhecer de perto essa energia."

Segundo o músico, a permanência das músicas do The Gladiators ao longo de diferentes gerações está ligada ao caráter universal de suas composições. "Elas falam sobre amor, justiça, liberdade, fé e esperança. Meu pai escrevia músicas que refletiam a realidade das pessoas, mas também ofereciam esperança. Enquanto esses sentimentos continuarem presentes na vida das pessoas, essas canções continuarão fazendo sentido."

Representar a tradição jamaicana em turnês internacionais também é encarado como um compromisso. "Quando subo ao palco, não represento apenas minha família, mas também a cultura jamaicana e toda a história construída pelos pioneiros do reggae. Procuro mostrar que o reggae é uma linguagem universal capaz de conectar pessoas independentemente da sua origem."

Para a apresentação em Belém, Al Griffiths adianta que o repertório reunirá alguns dos maiores sucessos do The Gladiators e músicas da formação atual. "O público pode esperar um show cheio de energia, emoção e muito reggae roots. Será uma celebração da música, da cultura reggae e da união entre a Jamaica e o Brasil."

Serviço

The Gladiators (Al Griffiths) – Turnê Brasil 2026

Data: 11 de julho (sábado)

Horário: A partir das 17h

Local: Amazon City House – Portal da Amazônia, Belém

Estrutura: Evento com dois ambientes.