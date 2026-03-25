Grupo Liberal anuncia parceria com o Égua do Podcast e reforça conteúdo político multiplataformas

O Grupo Liberal anunciou parceria com o Égua do Podcast, que passa a integrar o ecossistema digital da empresa. A iniciativa amplia a oferta de conteúdo em vídeo e fortalece a presença do grupo na produção de entrevistas e debates no Pará.

Com quatro anos de atuação, o podcast seguirá com transmissões ao vivo no YouTube, mantendo o foco em política paraense e também em conversas com empresários e outras personalidades.

Com a parceria, os conteúdos passam a ser distribuídos nas plataformas do Grupo Liberal, incluindo YouTube, portal Oliberal.com, redes sociais e rádio, ampliando o alcance das entrevistas.

Como funciona o Égua do Podcast

O programa é transmitido ao vivo pelo YouTube, com episódios divulgados previamente nas redes sociais com produção semanal.

O projeto é apresentado por Leonardo Soares e Fabrício Ribeiro. Segundo Leonardo, a proposta é manter o formato do programa.

“Vamos continuar com entrevistas e conversas com diferentes perfis, mantendo esse contato direto com o público”, afirmou.

Conteúdo voltado à política paraense

Ao longo dos anos, o podcast consolidou espaço ao abordar a política paraense, reunindo representantes de diferentes correntes e ampliando o debate público.

Além de nomes mais conhecidos, o programa também abre espaço para lideranças do interior do estado, incluindo representantes de municípios com menor visibilidade.

Podcast móvel vai percorrer cidades do Pará

Entre as novidades está o Égua do Podcast Móvel, um estúdio itinerante montado em uma van, que permitirá a produção de conteúdo diretamente nos municípios paraenses.

A van é uma inovação da equipe do podcast para elevar a conexão com o público (Crédito: mosaicohd)

A proposta é ampliar a cobertura para além da capital, acompanhando eventos locais e destacando diferentes realidades do estado.

Fabrício Ribeiro destaca que a iniciativa também busca aproximar o conteúdo do público no interior. “A ideia é estar mais presente nos municípios, acompanhando eventos e mostrando diferentes realidades do estado”, disse.

Ano eleitoral deve ampliar debates

Com o calendário eleitoral, a expectativa é intensificar a cobertura política, com entrevistas e possíveis debates entre candidatos, ampliando o espaço para discussão de temas de interesse público.

A parceria marca uma nova etapa na estratégia de expansão digital do Grupo Liberal, com foco no fortalecimento do audiovisual e na ampliação do alcance de conteúdos no estado.