Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Lula pediu três vezes ajuda a Trump para extraditar Ricardo Magro, alvo de operação da PF

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) diz, desde o fim do ano passado, ter pedido ajuda ao presidente do Estados Unidos, Donald Trump, para prender e extraditar o empresário e ex-advogado Ricardo Magro, um dos alvos da Operação Sem Refino deflagrada na manhã desta sexta-feira, 15.

Em dezembro de 2025, Lula afirmou ter dito a Trump que, como parte da cooperação para combater o crime organizado, o país deveria prender um "portador de combustível fóssil" que vive em Miami, referência ao empresário dono do Grupo Refit. O petista, no entanto, não citou o nome de Magro.

Magro ganhou destaque no noticiário de negócios em 2008, quando comprou a Refinaria de Manguinhos. Em recuperação judicial, ela foi rebatizada de Refit, e já enfrentava processos de cobranças de impostos e investigação do Ministério Público. O empresário também atuou como advogado do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha (Republicanos-RJ) - de quem é amigo.

Em abril deste ano, em entrevista à TV Record Bahia, Lula disse esperar que o presidente dos Estados Unidos prenda Magro.

"Eu disse para o Trump: se você quiser combater o crime organizado de verdade, o Brasil está disposto a jogar todo o peso que a gente puder jogar para combater.  E você poderia começar me entregando os brasileiros que estão aí. Tenho o endereço da casa e tenho o nome das pessoas brasileiras que têm praticado crime e que estão foragidas nos Estados Unidos. E eu estou aguardando sobretudo o dono da Refit, que é o principal deles", disse Lula.

Nesta semana, o petista voltou a falar sobre o tema, desta vez em durante cerimônia no Palácio do Planalto para o lançamento do programa Brasil contra o Crime Organizado.

Ele mencionou ter pedido a Trump para seu governo enviar ao Brasil criminosos brasileiros vivendo nos Estados Unidos. "Eu disse ao presidente Trump: 'Se você quiser combater o crime organizado de verdade, você tem que entregar alguns nossos que estão morando em Miami'. É só querer discutir", disse.

A declaração fez referência ao empresário, que já foi alvo de uma operação feita pela Polícia Civil de São Paulo, a Receita Federal e o Ministério Público.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

OPERAÇÃO SEM REFINO/PF/RICARDO MAGRO/GRUPO REFIT/LULA/PEDIDO/EXTRADIÇÃO/TRUMP
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Ex-presidente de CPI pede explicação da PF sobre troca de chefe responsável por desvios no INSS

15.05.26 13h36

Lula pediu três vezes ajuda a Trump para extraditar Ricardo Magro, alvo de operação da PF

15.05.26 13h16

POLÍTICA

Lula: Nada contra quem ganha dinheiro, mas Estado tem a função de fazer justiça e dar igualdade

Lula também disse que o Estado existe "exatamente para não permitir que apenas quem tem dinheiro possa ter as coisas"

15.05.26 13h02

JUSTIÇA

OAB do Pará suspende advogadas que usaram 'código invisível' para enganar IA

Decisão cautelar afasta profissionais por 30 dias após tentativa de manipular sistema do TRT-8 em Parauapebas

15.05.26 12h49

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

POLÊMICA

Jamais vou endossar proximidade de um candidato com um criminoso, diz Zema

A notícia de Flávio pedindo dinheiro para o ex-banqueiro Daniel Vorcaro foi alvo de ataque de Zema

14.05.26 15h12

BRASIL

Festa de Nunes Marques tem uísque, ministro no palco e ingresso de R$ 800

Evento aconteceu em homenagem ao novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

13.05.26 7h22

Fala misógina

Pré-candidato do PL diz que mulheres não devem ocupar cargos políticos

A declaração ocorreu durante entrevista a uma rádio local, na última sexta-feira, 8

13.05.26 15h12

FIQUE ATENTO!

Eleições 2026: veja os próximos prazos e datas importantes do calendário eleitoral

Cronograma inclui testes de segurança das urnas, convenções partidárias, início da propaganda eleitoral e restrições a candidatos e eleitores

08.05.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda