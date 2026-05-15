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Política

Lula: Nada contra quem ganha dinheiro, mas Estado tem a função de fazer justiça e dar igualdade

Lula também disse que o Estado existe "exatamente para não permitir que apenas quem tem dinheiro possa ter as coisas"

Estadão Conteúdo
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O presidente Lula passa bem após os procedimentos médicos. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que não tem "nada contra pessoas que ganharam dinheiro trabalhando", mas que os mais ricos "não precisam muito do Estado". As declarações foram feitas nesta sexta-feira, 15, durante anúncio de novas ações do Ministério da Saúde em visita ao Hospital de Amor, em Barretos (SP).

"Tem muita gente que acha que o Lula só se preocupa com os pobres. Eu não tenho nada contra as pessoas que ganharam dinheiro trabalhando. A única coisa que eu tenho é que o Estado tem a função de fazer justiça e dar oportunidade de igualdade a todas as pessoas", afirmou.

Lula também disse que o Estado existe "exatamente para não permitir que apenas quem tem dinheiro possa ter as coisas".

O presidente afirmou que, nos governos anteriores, os pobres eram tratados como invisíveis. "O Brasil entrou numa rota de civilidade. O pobre não será mais tratado como invisível, ele existe e é real".

"Neste hospital não tem dinheiro do Vorcaro"

Ao discursar no Hospital de Amor o presidente Lula disse que "neste hospital aqui, não tem dinheiro do (Daniel) Vorcaro". Lula também comentou que não aceita "a ideia de que tudo o que é público não presta, e o que é privado é bom".

As declarações foram feitas em meio à repercussão do pedido do senador Flávio Bolsonaro (PL) ao banqueiro Daniel Vorcaro de um financiamento de R$ 134 milhões para bancar um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Flávio, que é pré-candidato à Presidência, tem justificado que se tratava de "dinheiro privado".

Lula falou sobre uso de IA antes das eleições

O presidente aproveitou o discurso para defender uma restrição ainda mais dura sobre o uso de inteligência artificial (IA) nas eleições. Ele comentava a resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que proíbe a publicação de conteúdos feitos com IA sobre candidatos nas 72 horas antes e nas 24 horas depois do pleito.

"O presidente do TSE disse que, nos dois dias antes das eleições, não vai ter inteligência artificial. Mas não pode ter nunca na eleição. Porque governar não é artificial, governar é real. Você não pode acreditar em ficção", afirmou em evento em Barretos (SP). Na quinta, Lula disse que, ao ouvir sobre a nova regra, achou "maravilhoso".

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