Thais Carla anuncia divórcio após 11 anos de casamento: 'Gratos por tudo'

A dançarina e influenciadora digital Thais Carla anunciou, nesta sexta-feira (10), o fim do casamento com Israel Reis, após 11 anos de relacionamento. A notícia foi divulgada em uma publicação compartilhada nas redes sociais do ex-casal.

No comunicado, Thais afirmou que a decisão foi tomada de forma respeitosa e destacou que o fim da relação não aconteceu por falta de amor ou consideração. Segundo ela, os dois seguirão unidos na criação das filhas, Maria, de 9 anos, e Eva, de 6.

"Somos gratos por tudo o que vivemos, pelos aprendizados que construímos juntos e pela família que formamos", escreveu a influenciadora.

Casal anunciou separação durante passeio em família

O anúncio do divórcio foi feito enquanto Thais Carla e Israel Reis passavam o dia com as filhas no parque de diversões Hopi Hari, em São Paulo. Nas redes sociais, ambos compartilharam registros do passeio e de momentos de diversão em família.

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Em maio deste ano, a influenciadora havia feito uma homenagem ao então marido. Em uma publicação, ela compartilhou fotos do casal e destacou a parceria construída ao longo dos anos. "Sempre comigo em tudo. Meu grande parceiro", escreveu na ocasião.

Thais Carla completou um ano da cirurgia bariátrica

No fim de maio, Thais Carla completou um ano da cirurgia bariátrica realizada em 2025. Desde o procedimento, a influenciadora perdeu cerca de 100 quilos e tem compartilhado com os seguidores as mudanças físicas e emocionais vividas durante o processo.

Segundo ela, o maior aprendizado foi o autoconhecimento e a forma como passou a enxergar a si mesma. "A bariátrica não salvou minha vida, mas me fez me enxergar diferente, de uma forma que eu não me via antes", afirmou.

Thais também contou que uma das maiores conquistas após a perda de peso foi poder comprar roupas em lojas convencionais, sem precisar recorrer a peças sob medida.

"Eu acho que um dos maiores prazeres depois de perder 100 kg foi poder comprar os looks que eu sempre desejei, sem precisar mandar a costureira fazer. Para mim foi o ápice", declarou.