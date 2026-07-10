Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Thais Carla anuncia divórcio após 11 anos de casamento: 'Gratos por tudo'

Influenciadora e Israel Reis informaram o fim do relacionamento nas redes sociais e afirmaram que seguirão unidos na criação das duas filhas

O Liberal

A dançarina e influenciadora digital Thais Carla anunciou, nesta sexta-feira (10), o fim do casamento com Israel Reis, após 11 anos de relacionamento. A notícia foi divulgada em uma publicação compartilhada nas redes sociais do ex-casal.

No comunicado, Thais afirmou que a decisão foi tomada de forma respeitosa e destacou que o fim da relação não aconteceu por falta de amor ou consideração. Segundo ela, os dois seguirão unidos na criação das filhas, Maria, de 9 anos, e Eva, de 6.

"Somos gratos por tudo o que vivemos, pelos aprendizados que construímos juntos e pela família que formamos", escreveu a influenciadora.

Casal anunciou separação durante passeio em família

O anúncio do divórcio foi feito enquanto Thais Carla e Israel Reis passavam o dia com as filhas no parque de diversões Hopi Hari, em São Paulo. Nas redes sociais, ambos compartilharam registros do passeio e de momentos de diversão em família.

VEJA MAIS

image Thais Carla mostra antes e depois após perder 100 kg e fala sobre flacidez; veja antes e depois
Influenciadora compartilhou imagens do processo de emagrecimento e desabafou sobre as mudanças no corpo após a cirurgia bariátrica

image Antes e depois: Thais Carla completa um ano de bariátrica e revela quantos quilos perdeu
A influenciadora digital contou que está seguindo uma dieta equilibrada junto a uma rotina de exercícios físicos

Em maio deste ano, a influenciadora havia feito uma homenagem ao então marido. Em uma publicação, ela compartilhou fotos do casal e destacou a parceria construída ao longo dos anos. "Sempre comigo em tudo. Meu grande parceiro", escreveu na ocasião.

Thais Carla completou um ano da cirurgia bariátrica

No fim de maio, Thais Carla completou um ano da cirurgia bariátrica realizada em 2025. Desde o procedimento, a influenciadora perdeu cerca de 100 quilos e tem compartilhado com os seguidores as mudanças físicas e emocionais vividas durante o processo.

Segundo ela, o maior aprendizado foi o autoconhecimento e a forma como passou a enxergar a si mesma. "A bariátrica não salvou minha vida, mas me fez me enxergar diferente, de uma forma que eu não me via antes", afirmou.

Thais também contou que uma das maiores conquistas após a perda de peso foi poder comprar roupas em lojas convencionais, sem precisar recorrer a peças sob medida.

"Eu acho que um dos maiores prazeres depois de perder 100 kg foi poder comprar os looks que eu sempre desejei, sem precisar mandar a costureira fazer. Para mim foi o ápice", declarou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

thais carla

divórcio

Cirurgia Bariátrica
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Fernanda Torres relembra polêmica com Karla Sofía Gascón durante campanha do Oscar em 2025

A fala de Karla Sofía Gascón aconteceu durante a fase decisiva da campanha pela estatueta e repercutiu de forma negativa

08.07.26 18h09

CULTURA

Gaby Amarantos anuncia tema do Xarque 2026 e homenageia o Ver-o-Peso

A tradicional festa de aniversário da artista paraense será realizada no dia 5 de agosto

07.07.26 13h39

GRATUITO

Minicurso em Belém propõe reflexão sobre fotografia amazônica e construção de narrativas

Atividade gratuita será realizada neste sábado (11) e integra a programação educativa da exposição "Trabalhadores", de Sebastião Salgado

07.07.26 13h36

DESPEDIDA

Famosos lamentam morte de Benedito Ruy Barbosa e destacam legado do dramaturgo

A notícia sobre o falecimento do autor foi divulgada nesta terça-feira (7)

07.07.26 10h16

MAIS LIDAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Laudo aponta intoxicação alcoólica como causa da morte da atriz turca Ece İrtem; entenda a condição

Exame do Instituto Médico Legal da Turquia concluiu que a atriz morreu após um infarto associado à intoxicação por álcool

10.07.26 8h06

MÚSICA

The Gladiators traz legado do reggae jamaicano para show em Belém

Liderada por Al Griffiths, filho do fundador Albert Griffiths, banda se apresenta neste sábado (11)

10.07.26 11h48

ESPAÇO INFANTIL

Parque temático do Mundo Bita chega a Belém com atrações para toda a família

Espaço reúne brincadeiras interativas, experiências imersivas e encontros com o personagem durante a temporada de férias

10.07.26 11h04

recuperação

Rafael Cardoso desabafa após internação: 'Havia perdido o controle'

Ator afirmou que está em tratamento voluntário contra a dependência química e o alcoolismo e agradeceu o apoio da família e da equipe médica

10.07.26 13h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda