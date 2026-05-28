Zaynara mergulha no beat melody, eletrônico e no 'rock doido' em novo EP e audiovisual ‘Delirar’

A cantora paraense Zaynara prepara o lançamento do EP “Delirar”, novo projeto que chega às plataformas digitais nesta quinta-feira (28), às 21h. O trabalho marca uma nova fase da artista ao aproximar o beat melody de sonoridades eletrônicas e elementos do chamado “rock doido”, movimento cultural popular nos shows de aparelhagem do Pará.

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O lançamento do miniálbum acontece no mesmo horário da estreia do primeiro clipe do audiovisual no YouTube. A faixa escolhida para abrir os lançamentos é “Algema”, música inédita composta por DJ Bispo Júnior, Daniel Ferrera e Júlia Jóia.

Antes da estreia oficial, Zaynara divulgou um spoiler da faixa nas redes sociais em um vídeo gravado ao lado da aparelhagem Carabao. “Viva a nossa música”, escreveu a cantora.

EP terá cinco faixas e clipes lançados em sequência

Após “Algema”, os demais videoclipes serão divulgados individualmente nos próximos dias. Confira o cronograma de lançamentos:

“A Destruidora” — 29 de maio, às 18h

— 29 de maio, às 18h “Delirar” — 1º de junho, às 12h

— 1º de junho, às 12h “Aceita Meu Tchau” — 3 de junho, às 12h

— 3 de junho, às 12h “Águas Rasas” — 5 de junho, às 18h

Ao todo, o EP reúne cinco faixas. Além das inéditas “Algema” e “Delirar”, o projeto traz novas versões de “Aceita Meu Tchau” e “Águas Rasas”, agora em versões mais eletrônicas. O trabalho também resgata “A Destruidora”, música que marcou o início da carreira da cantora e retorna em formato remix com participação da Gang do Eletro.

Zaynara aproxima beat melody e “rock doido”

Produzido em parceria com Will Love, integrante do grupo, o EP amplia as possibilidades do beat melody, ritmo do qual Zaynara se tornou uma das representantes. “Cada artista paraense tem o seu jeito de apresentar isso ao público. Uma das ideias em produzir esse EP é poder personalizar o registro da minha forma de performar [no palco] a célula do ‘rock doido’ com o beat melody”, explicou a cantora.

Segundo Zaynara, o novo trabalho reflete a intensidade da atual fase artística e pessoal vivida por ela após o álbum “Amor Perene”, lançado em 2025. “Acho que esse EP traduz bastante o meu momento pessoal e profissional. A gente tem feito muitas coisas, parado pouco e estamos nesse ritmo frenético como as músicas vêm”, afirmou.

Zaynara (Fernando Pinheiro)

Audiovisual foi gravado com público em Belém

Além da proposta musical, o audiovisual também ocupa papel central dentro do projeto. Embora seja o segundo trabalho visual da carreira da cantora, “Delirar” marca a primeira gravação com público presente. O registro foi realizado em um espaço intimista em Belém, durante cerca de cinco horas de gravação, com equipe formada por mais de 50 profissionais.

“Eu queria muito que as pessoas que estivessem ali, por ser meu primeiro projeto com público, se sentissem muito conectadas comigo e com as músicas daquele momento”, relembrou.

Segundo a artista, o conceito visual foi construído a partir da imagem de um elevador, escolhido como símbolo das transformações vividas ao longo da carreira. “Eu estava imaginando que cada andar era como se fosse um momento da minha carreira, um momento de um show meu. [No palco], eu chego ao delírio, ao ápice, que é o ponto mais envolvente com o público”, explicou.

Figurino futurista reforça nova fase da cantora

O figurino utilizado por Zaynara no audiovisual foi desenvolvido pelo estilista paraense Fabrício Neves, que já assinou produções para artistas como Gloria Groove e Christian Chávez.

“Acredito que eu consegui traduzir bem toda a [minha atual] energia nesse EP, nas coreografias, nas músicas, no projeto visual como um todo”, afirmou a cantora.