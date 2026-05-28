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Luana Piovani detona Tiago Leifert após defesa de Virginia Fonseca na Globo: 'Imbecil total'

A atriz reagiu nas redes sociais e compartilhou um vídeo que rebate as declarações do narrador do SBT.

Gabrielle Borges
fonte

Atriz criticou narrador por defender influenciadora. (Reprodução)

Luana Piovani voltou a se envolver em uma polêmica nas redes sociais nesta quarta-feira (27) ao criticar Tiago Leifert após o apresentador defender Virginia Fonseca. A influenciadora foi anunciada como repórter especial do programa Domingão com Huck durante a cobertura da Copa do Mundo de 2026, decisão que gerou repercussão negativa entre internautas.

Ao comentar o assunto, Leifert afirmou que parte das críticas direcionadas a Virginia teria motivação machista, posicionamento que não agradou Piovani. A atriz reagiu nas redes sociais e compartilhou um vídeo da apresentadora Duda Menegheti, da DiaTV, que rebate as declarações do narrador do SBT.

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No vídeo, Duda argumenta que os questionamentos envolvendo Virginia Fonseca não estão ligados ao fato de ela ser mulher, mas sim às atitudes da influenciadora que vêm sendo alvo de críticas públicas, como a divulgação de plataformas de apostas online. Segundo a apresentadora, figuras públicas devem estar abertas ao debate e à repercussão de suas ações.

Críticas em comentários

Sem citar diretamente o apresentador, a atriz publicou comentários contundentes sobre o posicionamento dele em defesa de Virginia Fonseca.“Esse cara é um imbecil total. Ele já desocupou? Achei que ele estivesse ocupado ainda. Deem um gato para ele”, escreveu Piovani ao repercutir o vídeo da apresentadora da DiaTV.

A declaração ocorreu após Tiago Leifert publicar um vídeo em seu canal no YouTube defendendo Virginia Fonseca. Segundo Leifert, o formato da participação de Virginia será semelhante ao de outros convidados especiais que já integraram atrações da Globo em grandes eventos esportivos. “Ela vai fazer entretenimento, frufru, culinária e o entorno do estádio. Ela é uma repórter especial do Domingão com Huck, como o Padre Fábio de Melo já foi, e nunca ninguém falou nada”, afirmou.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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