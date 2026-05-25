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Tiago Leifert defende Virginia como repórter da Copa: 'Com o Padre Fábio de Melo ninguém falou nada'

Nos últimos dias, a influenciadora vem sendo alvo de críticas após ser anunciada como repórter especial da Copa do Mundo na TV Globo

Victoria Rodrigues
fonte

O jornalista pontuou que Virginia vai ser repórter para entretenimento. (Foto: Reprodução/ Instagram @tiagoleifert @virginia)

Desde quando foi divulgada a notícia de que a influenciadora digital Virginia Fonseca será repórter especial do programa 'Domingão com Huck' durante a Copa do Mundo em 2026, surgiu uma avalanche de ataques contra a influencer na internet. Ao fazer uma recente transmissão ao vivo, o jornalista Tiago Leifert respondeu a um comentário, defendendo a influenciadora e alegando que algumas pessoas estão sendo machistas.

“Ela está preocupada com a Virgínia agora, que vai trabalhar no Domingão com o Huck. É um programa de entretenimento, não é um jornal. Foi a Globo, não é nem empresa onde a pessoa trabalha, ninguém tem nada com isso. Ela vai fazer entretenimento, frufru, culinária e o entorno do estádio. Ela é uma repórter especial do Domingão com Huck, como o Padre Fábio de Melo já foi, nunca ninguém falou nada”, disse Leifert.

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A curtida da influenciadora repercutiu nas redes sociais na última terça-feira (19)

Tiago Leifert alegou machismo em parte dos ataques

Após mencionar o exemplo do padre Fábio de Melo, que também já foi repórter especial da Copa do Mundo pelo programa "Domingão com Huck", o jornalista ainda disse que esses “ataques” contra a influenciadora podem ser, na verdade, “bombinhas de fumaça”. Isso porque Virginia Fonseca estaria sofrendo machismo de grande parte das pessoas que a julgaram depois de saber que ela seria repórter de entretenimento.

“Com mulher é muito machão, né? […] Machista no ar, ninguém fala. Agora diz que uma mulher adulta não consegue concatenar duas frases e silêncio. Aí o machismo não existe mais. Muito machão com mulher”, complementou Tiago Leifert antes de finalizar uma transmissão.

Já nas mídias sociais, as pessoas seguem comentando de forma negativa sobre o convite feito à influenciadora digital. “Imagina você estudar por anos, correr atrás da profissão e, no fim, a Virgínia ser repórter de um dos maiores eventos esportivos", disse o jornalista Juca Kfouri. "O mundo mudou, hoje em dia o engajamento vale mais que o diploma, infelizmente para uns e felizmente para outros", opinou outra pessoa no X.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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