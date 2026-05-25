Virginia Fonseca se torna a 2ª mulher brasileira mais seguida no Instagram

Virginia Fonseca alcançou um novo marco nas redes sociais ao ultrapassar Tatá Werneck em número de seguidores no Instagram. A influenciadora agora é a segunda mulher brasileira mais seguida na plataforma.

Seu crescimento aconteceu nos últimos dias, período em que registrou um salto expressivo de novos seguidores. A repercussão do término com Vini Jr. impulsionou o aumento.

Plataformas de monitoramento indicam que Virginia conquistou cerca de três milhões de fãs após o rompimento. Atualmente, ela soma aproximadamente 56 milhões de seguidores.

Virginia, Tatá e Anitta: O Ranking Feminino

Atualmente, Virginia Fonseca soma cerca de 56 milhões de seguidores. Tatá Werneck aparece em seguida, com aproximadamente 54 milhões de fãs na plataforma.

À frente das duas permanece a cantora Anitta. Ela segue como a mulher brasileira mais seguida no Instagram, com mais de 61 milhões de seguidores.

Ranking Geral e Internacional

Entre os brasileiros mais seguidos do Instagram, o topo é dominado por nomes do esporte e da música. Neymar lidera com ampla vantagem, somando mais de 230 milhões de seguidores.

No cenário internacional, a mulher mais seguida do Instagram é Selena Gomez. O perfil mais seguido do mundo pertence ao jogador português Cristiano Ronaldo.