Virginia Fonseca se torna a 2ª mulher brasileira mais seguida no Instagram
Virginia registrou um salto expressivo de novos seguidores após o término do relacionamento com Vini Jr.
Virginia Fonseca alcançou um novo marco nas redes sociais ao ultrapassar Tatá Werneck em número de seguidores no Instagram. A influenciadora agora é a segunda mulher brasileira mais seguida na plataforma.
Seu crescimento aconteceu nos últimos dias, período em que registrou um salto expressivo de novos seguidores. A repercussão do término com Vini Jr. impulsionou o aumento.
Plataformas de monitoramento indicam que Virginia conquistou cerca de três milhões de fãs após o rompimento. Atualmente, ela soma aproximadamente 56 milhões de seguidores.
Virginia, Tatá e Anitta: O Ranking Feminino
Atualmente, Virginia Fonseca soma cerca de 56 milhões de seguidores. Tatá Werneck aparece em seguida, com aproximadamente 54 milhões de fãs na plataforma.
À frente das duas permanece a cantora Anitta. Ela segue como a mulher brasileira mais seguida no Instagram, com mais de 61 milhões de seguidores.
Ranking Geral e Internacional
Entre os brasileiros mais seguidos do Instagram, o topo é dominado por nomes do esporte e da música. Neymar lidera com ampla vantagem, somando mais de 230 milhões de seguidores.
No cenário internacional, a mulher mais seguida do Instagram é Selena Gomez. O perfil mais seguido do mundo pertence ao jogador português Cristiano Ronaldo.
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