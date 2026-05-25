Com show em Icoaraci, Mestra Neya apresenta pré-lançamento do projeto 'Travessia'

A cantora e compositora Mestra Neya lança, no dia 1º de junho, o single “Travessia”. O momento marca a estreia do Grupo de Carimbó Jangada Encantada nas plataformas digitais e o início de uma nova fase em sua trajetória musical. Como parte das ações do projeto “Travessia – Carimbó de Encantaria”, a artista realiza um show de pré-lançamento no domingo, 31 de maio de 2026, no Ponto de Cultura Coisas de Negro, localizado na Avenida Doutor Lopo de Castro, número 1081, no distrito de Icoaraci. A programação musical terá a presença de um intérprete de Libras e reunirá características da cultura popular amazônica, do carimbó e de sonoridades tradicionais da região.

O projeto “Travessia – Carimbó de Encantaria” obteve fomento por meio do edital Projeto de Criação – Patrimônio Imaterial, integrante da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). A iniciativa atua na valorização das manifestações tradicionais da Amazônia e no reconhecimento do carimbó como patrimônio cultural transmitido entre gerações, englobando a música, as práticas comunitárias, o artesanato e o vínculo territorial com o distrito de Icoaraci, com ênfase na comunidade do Paracuri.

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A proposta articula a rede cultural da região ao reunir artistas e detentores de saberes locais. Entre os integrantes está o Mestre Marivaldo, oleiro com 54 anos de trajetória em Icoaraci e referência na confecção de réplicas arqueológicas na Amazônia. Sua produção é inspirada nas cerâmicas marajoara, maracá, cunani, tapajônica e do próprio Paracuri, estabelecendo uma conexão direta entre o artesanato tradicional e a identidade do território.

O planejamento do projeto inclui a confecção de materiais audiovisuais e informativos digitais direcionados à difusão do carimbó, da cerâmica do Paracuri e do artesanato marajoara, com publicações disponibilizadas no perfil @jangadaencantada. Além da distribuição do single nas plataformas de áudio, a programação conta com um show de lançamento realizado pelo Grupo Jangada Encantada e convidados no Ponto de Cultura Espaço Cultural Coisas de Negro, em Belém, focado no carimbó de Icoaraci. A apresentação terá tradução e interpretação em Libras para garantir o acesso do público com deficiência auditiva.

Mestra Neya das Maracas Encantadas

Edinéa Smith, identificada na comunidade como Mestra Neya das Maracas Encantadas, atua como mestra de carimbó e produtora cultural na comunidade do Paracuri, em Icoaraci. O trabalho desenvolvido pela artista aborda as culturas de matriz africana e indígena por meio de manifestações ligadas ao batuque e ao carimbó.

Ela é a fundadora e coordenadora do Grupo de Carimbó Jangada Encantada. À frente do conjunto, executa apresentações musicais, oficinas e intervenções artísticas integradas ao projeto “Carimbó de Encantaria – O Futuro é Ancestral!”, direcionado a referências dos caboclos e encantados na identidade afro-amazônica.

A atuação de Mestra Neya no trabalho de preservação do carimbó ocorre desde a década de 1990, com a realização de programações em praças, instituições de ensino, feiras e centros culturais para a difusão da produção regional.

Agende-se

Data: domingo, 31

Hora: 20h

Local: Ponto de Cultura Coisas de Negro, localizado na Av. Dr. Lopo de Castro, 1081 em Icoaraci.

Entrada: R$ 10,00 (dez reais) | Promocional: R$ 15 o casadinho (2 ingressos)

Ação solidária: arrecadação de alimentos não perecíveis

Acessibilidade: intérprete de Libras