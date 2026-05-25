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Luana Piovani critica Neymar, Virginia e Luciano Huck: 'tudo farinha do mesmo saco'

A influenciadora detonou os famosos após algumas polêmicas relacionadas à convocação da Copa do Mundo, acusações de racismo e a venda de bets na internet

Victoria Rodrigues
fonte

Luana Piovani já havia criticado Virginia Fonseca em outros momentos pelo seu envolvimento na divulgação de 'Trigrinho'. (Foto: Reprodução/ Instagram | Maurício Mahas)

A influenciadora digital Luana Piovani utilizou suas redes sociais, nesta segunda-feira (25), para detonar o jogador Neymar Jr., a influencer Virginia Fonseca e o apresentador Luciano Huck. As críticas vieram depois que os famosos se envolveram em algumas polêmicas envolvendo, respectivamente, assuntos relacionados à convocação da Copa do Mundo, acusações de racismo e a venda de bets nas mídias sociais.

No início do vídeo publicado no Instagram, Luana começou falando mal de Neymar Jr., que postou um story sobre bets após ser convocado para a Copa. “O grande ídolo brasileiro é convocado para a Copa e na hora que ele podia celebrar, ser grato, ser feliz, fazer qualquer tipo de declaração bacana, ele vende bet, que é pra tirar o teu dinheiro, porque no dele ninguém toca. Parabéns a vocês que o fizeram esse grande ídolo”, disse.

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Virginia e Luciano Huck também foram alvos das críticas

Na sequência, a influenciadora digital ainda se referiu às acusações recentes de que Virginia Fonseca teria cometido racismo contra o seu ex-namorado Vini Jr., por meio de um vídeo. “Aí, a loira brasileira, a dona do Brasil atualmente, namora um jogador de futebol negro, e aí ela faz o quê? Beija um macaco na boca e diz ‘Que pegada’. Parabéns, Brasilzão! Olha as coisas incríveis que vocês andam produzindo”, opinou Piovani.

Logo em seguida, ela alegou que Luciano teria um discurso diferente no programa 'Domingão com Huck' do que ele normalmente pensa. “Aí a gente tem um apresentador de televisão que enche a burra de dinheiro, para não dizer outra coisa, vendendo também bet para tirar o teu dinheiro, porque o dele ninguém toca. E ele faz o favor de ter um discurso no programa e outro quando está do lado dos 'amigos bilionários' dele”, contou.

E, ao finalizar o desabafo sobre os artistas, Luana disse ainda que todos os três são muito parecidos com relação ao "dinheiro". “Agora, o que que eu quero dizer com tudo isso? Que essa galera, gente, é tudo amiga, viu? O apresentador é amigo da influencer, que é amigo do jogador. É tudo saco da mesma farinha. Vocês estão entendendo, gente? Que é tudo farinha do mesmo saco? Vocês estão entendendo?”, concluiu Piovani.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

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