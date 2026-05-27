Carimbó toma conta na quadra da Beija-Flor, no lançamento do enredo sobre Zeneida Lima
Público aguarda pela apresentação da sinopse e logo do enredo 2027
Grupos de carimbó se apresentam na quadra da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis, no Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira (27). A apresentação faz parte da programação do lançamento oficial do enredo da escola para o Carnaval 2026: "Zeneida: O Sopro do Pó de Louro", em homenagem à pajé paraense Zeneida Lima.
É grande a expectativa de integrantes da agremiação carnavalesca pela apresentação da sinopse e logo referentes ao enredo da Beija-Flor.
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