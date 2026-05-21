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Viviane Batidão, Zaynara e Theulyn Reis chegam a Manaus para Festival da Cunhã

Evento idealizado por Isabelle Nogueira acontece na Arena da Amazônia e reúne música, cultura e tradições da região Norte

Hannah Franco
fonte

Viviane Batidão, Zaynara e Theulyn Reis chegam a Manaus para Festival da Cunhã (Reprodução/Instagram)

As artistas paraenses Viviane Batidão e Zaynara, além da influenciadora Theulyn Reis, já estão em Manaus para participar do Festival da Cunhã, evento idealizado pela ex-BBB Isabelle Nogueira. A programação acontece no próximo dia 23 de maio, na Arena da Amazônia, e promete reunir grandes nomes da música, cultura e entretenimento da região Norte.

A chegada das artistas movimentou as redes sociais e aumentou a expectativa do público para um dos eventos mais aguardados do mês na capital amazonense.

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Idealizado por Isabelle Nogueira, o Festival da Cunhã funciona como um “esquenta” para o tradicional Festival Folclórico de Parintins e reúne atrações musicais, gastronomia, artesanato e referências às tradições indígenas amazônicas.

A programação terá como principal atração a cantora paraense Joelma, além da participação de artistas, influenciadores e convidados conhecidos nacionalmente. O evento deve reunir milhares de pessoas na Arena da Amazônia, em Manaus.

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