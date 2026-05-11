Ex-BBB Marciele Albuquerque revela perda de 5 kg após reality

A ex-participante do BBB 26 Marciele Albuquerque informou que já perdeu 5kg desde o fim do programa. Segundo ela, o objetivo é recuperar a disposição e manter a saúde após ter ganhado cerca de 10 quilos durante o período de confinamento.

O resultado foi compartilhado nas redes sociais por meio de uma avaliação de bioimpedância, exame que mede a composição corporal.

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Natural de Juruti, no oeste do Pará, Marciele tem 32 anos e vive há cerca de 16 anos em Manaus. Após deixar o BBB, ela iniciou uma rotina de alimentação controlada e acompanhamento físico para retomar o condicionamento sem comprometer a massa muscular.

Nas publicações, Marciele explicou que a meta não é apenas emagrecer, mas garantir mais disposição, imunidade e preparo físico para a intensa rotina de ensaios, treinos e viagens de trabalho.

Ela afirmou que precisa estar em boas condições de saúde para cumprir os compromissos profissionais ao longo do ano.

Marciele é conhecida por atuar como Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso, um dos personagens centrais do Festival Folclórico de Parintins. Com ascendência indígena do povo Munduruku, ela ocupa o posto há cerca de dez anos e também atua como dançarina e influenciadora digital.