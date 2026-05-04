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Deputado, empresário e vice da CBF revela relacionamento com Marciele Albuquerque: '4 anos juntos'

Ednailson Rozenha disse que relação sem rótulos foi marcada por respeito e admiração.

Victoria Rodrigues

O deputado estadual de Direita, empresário, presidente da Federação Amazonense de Futebol e vice-presidente da CBF Ednailson Rozenha revelou que manteve um relacionamento de quatro anos com a ex-BBB e cunhã-poranga do Boi Caprichoso Marciele Albuquerque.

Em entrevista ao criador de conteúdo "Repórter de Milhões", o parlamentar explicou que a relação não teve rótulos, mas foi marcada por respeito e admiração, além de ter afirmado que a influenciadora é uma pessoa maravilhosa, não revelando mágoas após o término. Ele não deu detalhes de quantos anos atrás ocorreu o relacionamento.

“A gente passou quatro anos juntos. Não vou dizer (que ela foi) peguete nem namorada, a gente divide pelos quatro anos. Marciele é uma pessoa maravilhosa, muito querida", disse o empresário.

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Apoio e torcida durante o BBB 26

A cunhã-poranga do Boi Caprichoso participou recentemente do Big Brother Brasil 26 e teve participação de pouco destaque na casa, sendo a 14ª eliminada do Big Brother Brasil 26, com 59,34% dos votos em um paredão disputado contra Gabriela e Leandro.

Enquato Marciele estava participando do reality show, ela também contou com uma diversidade de fãs que torceram por ela e fizeram mutirões pela sua permanência no programa, e um deles foi o deputado Rozenha, que disse ter acompanhado a edição, participado das votações e apoiado o sucesso da ex-companheira no BBB 26. “Votei por ela. Marciele merece. Eu desejo que ela voe alto, já nasceu predestinada”, elogiou Rezenha.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

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