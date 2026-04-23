Marciele Albuquerque mantém posicionamento e revela sobre Jonas: 'decidi ser recíproca'
Ex-brother e paraese trocam farpas sobre "unfollow" e desavenças ocorridas durante o confinamento
No Prêmio gshow BBB 26, na noite desta quarta-feira (22), Ceci Ribeiro questiona participantes sobre quem deixou de seguir algum colega após o programa. Jonas Sulzbach revela que deu unfollow em Marciele Albuquerque , enquanto ela afirma que a ação "foi recíproca".
"Eu vi vídeos dela falando que 'eu tenho ranço dele, quero que ele vá ao Paredão'", explica o modelo.
"Naquele momento eu comprei a briga da Gabi. Eu reafirmo o que falei lá, porque era o que eu estava sentindo. Era o meu sentimento por ele naquele momento. Eu soube pelas páginas de fofoca e decidi ser recíproca", rebate a dançarina.
O participante trocou beijos com a Pipoca, que era sua aliada no confinamento. O relacionamento não avançou, e o modelo também beijou Jordana antes de sair da casa.
Por fim, Marciele afirma que "o jogo ficou na casa", indicando que não pretende levar as situações adiante após o fim do Big Brother Brasil 26.
