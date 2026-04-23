Padre faz acordo com família Gil após declarações ofensivas sobre Preta Gil

O padre Danilo César firmou um acordo com a família Gil após proferir declarações consideradas intolerantes e ofensivas à memória de Preta Gil. O sacerdote, que foi processado pelos familiares da artista, comprometeu-se a doar oito cestas básicas e a realizar uma retratação pública.

De acordo com o Metrópoles, no pedido de desculpas, o religioso deverá reconhecer o teor ofensivo de suas palavras e admitir que suas falas causaram sofrimento aos parentes da cantora. O caso teve origem em uma missa realizada e transmitida ao vivo poucas horas após a confirmação do falecimento de Preta Gil, na qual o padre questionou as religiões de matriz africana seguidas pela artista e por sua família.

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Durante a transmissão no canal oficial da paróquia no YouTube, o sacerdote declarou: “Deus sabe o que faz. Se for para morrer, vai morrer [...] Qual o nome do pai de Preta Gil? Gilberto. [Ele] fez uma oração aos orixás. Cadê esses orixás, que não ressuscitaram Preta Gil? Já enterraram?”.

A manifestação foi interpretada como prática de intolerância e racismo religioso. Após a repercussão, a formalização da denúncia e a abertura de inquérito, o vídeo foi removido da plataforma.