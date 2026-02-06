Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Padre que debochou de Preta Gil em missa faz acordo com MPF para evitar ação penal

Danilo César de Sousa Bezerra é investigado por racismo religioso. O sacerdote citou a morte da cantora associando o episódio à fé da artista em religiões de matriz africanas

Estadão Conteúdo
fonte

Padre Danilo César, Gilberto Gil e Preta Gil (Fotos: Reprodução/Diocese de Campina Grande/Studio Foto Braga | Instagram @pretagil)

O padre Danilo César de Sousa Bezerra, investigado por racismo religioso após declarações feitas durante uma missa transmitida online em Areial, no Agreste da Paraíba, firmou um acordo de não persecução penal (ANPP) com o Ministério Público Federal (MPF) para evitar que o caso avançasse para uma ação criminal.

O acordo foi homologado pela juíza federal Cristiane Mendonça Lage. O Estadão teve acesso aos documentos enviados pela procuradora responsável pelo caso.

O episódio ocorreu em 27 de julho de 2025, durante uma homilia celebrada na Paróquia de São José, transmitida ao vivo pela internet. O vídeo foi retirado do ar após repercussão nas redes sociais.

Na ocasião, o sacerdote citou a morte da cantora Preta Gil, vítima de câncer colorretal, associando o episódio à fé da artista em religiões de matriz africanas.

Em um dos trechos, afirmou: "Gilberto Gil fez uma oração aos orixás, cadê esses orixás que não ressuscitaram Preta Gil? Já enterraram?"

O MPF sustenta que a fala teve teor discriminatório e se enquadra no artigo 20, § 2º-A da Lei 7.716/89, que trata de induzir ou incitar discriminação religiosa em contexto de atividades religiosas destinadas ao público.

Exigências do acordo

No pedido de homologação enviado à Justiça, o MPF detalha que o padre aceitou cumprir uma série de condições para que o caso não resulte em denúncia criminal.

Entre as exigências estabelecidas estão:

  • pagamento do equivalente a três salários mínimos, em até cinco dias após a homologação do acordo, como forma de reparação simbólica;
  • destinação do valor a comunidades quilombolas em situação de vulnerabilidade, indicadas por uma associação de apoio a assentamentos e comunidades afrodescendentes, com possibilidade de entrega dos itens em forma de doação;
  • compromisso de não se opor à transferência paroquial, em até dez dias após a homologação, embora o MPF registre que a mudança depende de anuência da autoridade eclesiástica superior;
  • participação em um ato ecumênico como retratação pública, construído em conjunto com o MPF e representantes de religiões de matriz afro-indígena;
  • convite para que familiares de Preta Gil participem do ato ecumênico;
  • possibilidade de divulgação da retratação em meios de comunicação de alcance semelhante ou superior ao da transmissão original;
  • obrigação de não praticar ou proferir discurso que constitua racismo, discriminação, injúria ou incitação ao ódio religioso, sob pena de rescisão imediata do acordo e oferecimento de denúncia.

O MPF também registra que o padre confessou formalmente os fatos durante audiência extrajudicial, acompanhado por advogado.

Relatos de impacto nas comunidades religiosas

No procedimento investigatório, representantes de religiões de matriz africanas relataram ao MPF que o episódio gerou impactos diretos em terreiros e projetos sociais na região.

Entre os relatos, constam redução no número de frequentadores, prejuízos institucionais e episódios de hostilidade após a repercussão do vídeo.

O que acontece se houver descumprimento

Os documentos indicam que o descumprimento das condições pode levar à rescisão imediata do acordo, com possibilidade de oferecimento de denúncia criminal pelo MPF.

Caso todas as exigências sejam cumpridas, o Ministério Público pede que, ao final, a Justiça reconheça a extinção da punibilidade do padre.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PRETA GIL

MORTE

PADRE

DEBOCHE

MPF

ACORDO
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MODA

Modelo brasileira Juliana Nalu é destaque em evento exclusivo no Catar

Top participou do momento ao lado de celebridades internacionais

06.02.26 9h54

MÚSICA

Arlindinho lança seu novo audiovisual 'Minha Vida é um Enredo'

Projeto, que reúne sambas-enredos das escolas de samba cariocas, será lançado em duas partes

06.02.26 8h52

MARCA

Joelma ultrapassa 600 milhões de visualizações no YouTube em carreira solo

Cantora também soma quase 4 milhões de ouvintes mensais nas plataformas

05.02.26 11h41

FIM DO ROMANCE?

Filho de Faustão vive novo romance com influenciadora, mas mantém fotos com paraense em seu perfil

João Silva parece não estar mais com Alexia Novelino após os recentes flagras dele com a influenciadora Aninha Nóbrega

05.02.26 9h37

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

Jojo Todynho rebate piadas sobre o tamanho da cabeça após emagrecimento

Influenciadora rebate comentários maldosos nas redes sociais depois de compartilhar rotina de exercícios e perda de mais de 80 kg

06.02.26 10h54

INVESTIGAÇÃO

Nome de Luma de Oliveira aparece em documentos sobre o caso Jeffrey Epstein

Entre os mais de 3 milhões de arquivos divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, destaca-se a menção à ex-modelo brasileira

05.02.26 9h20

CHOCANTE

Sexo oral no filho? Andressa Urach publica foto erótica que seria com o próprio filho e choca web

Imagem explícita divulgada nas redes sociais reacende questionamentos sobre relação com Arthur Urach

02.02.26 21h58

fogo no parquinho

BBB 26: confusão na fila do Raio-X gera briga generalizada entre Babu, Sol Vega, Jonas e mais

A ordem da fila, no entanto, não foi respeitada por Sol Vega, Sarah Andrade e Jonas, que entraram no confessionário na vez de Solange Couto, o que irritou Babu

06.02.26 14h08

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda