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Discussão entre ex-BBB Cowboy e esposa vaza e choca internautas: 'me deixar falar'

Durante o bate boca, Priscilla Monroy dá a entender que nem sequer é ouvida pelo ex-BBB

Estadão Conteúdo

O ex-BBB Alberto Cowboy e a esposa, Priscilla Monroy, protagonizaram uma discussão quente em um hotel no Maranhão, onde eles estavam hospedados para o São João da Thay, evento beneficente organizado por Thaynara OG. Durante a briga, a terapeuta chamou o marido de "machista" e reclamou do comportamento do parceiro no dia de seu aniversário.

A briga, gravada por outros hóspedes do hotel e divulgada originalmente pelo jornalista Lucas Pasim do portal Metrópoles, ocorreu à 1h da madrugada de segunda-feira, 8, e teria iniciado após o casal se atrasar para o voo que os levaria para Minas Gerais.

O áudio vazado começa com Cowboy dizendo que a esposa estava distorcendo suas palavras. "O mínimo que eu cobro você não está me dando. O mínimo. Respeito, é o mínimo, e consideração de me deixar falar", respondeu Priscilla.

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"Você quer que eu entenda sua maneira de pensar, uma maneira que é machista, inclusive. Você é muito machista", continuou ela, para protestos do ex-BBB. "A vida vai te cobrar e já está te cobrando. E eu estou achando legal, estou achando bem legal."

Priscilla ainda reclamou do comportamento de Cowboy no seu aniversário. "Não posso viver um dia do jeito que eu quero, tem que ser do jeito que você quer. E é isso que você não está entendendo." "Não é porque é seu aniversário que você pode cagar pra mim", retrucou o empresário.

Ainda segundo a publicação, o casal chegou de cara amarrada ao voo e conseguiu embarcar, mas o clima continuou pesado. Segundo uma testemunha, os dois estavam sem se falar e com "cara de enterro".

Apesar de ter estourado no hotel, a rusga entre os dois parece ter começado ainda no São João da Thay, quando Cowboy foi chamado ao palco de surpresa. "Eu não sabia que eu ia ser chamado para o palco, eu não sabia! Não tinha como eu pensar ou planejar, aquilo foi feito de surpresa."

A edição de 2026 marcou a segunda passagem de Cowboy pelo Big Brother Brasil. Em 2007, ele foi classificado como o grande vilão da temporada após a briga com Diego Alemão. À época, ele acabou eliminado com 85% dos votos. Este ano, ele voltou a rivalizar com a campeã da vez, Ana Paula Renault, sendo eliminado com 67,95% dos votos.

Cowboy e Priscilla moram juntos nos Estados Unidos. Os dois são pais de Fiorella, de 4 anos.

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