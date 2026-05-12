Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump chama repórter de 'burra' após pergunta sobre custo de salão de baile na Casa Branca

A ofensa ocorreu pouco antes de Trump embarcar para a China

Estadão Conteúdo
fonte

Donald Trump. (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou uma jornalista de "burra" nesta terça-feira, 12, ao responder uma pergunta que ela fez sobre os custos da construção de um novo salão de baile na Casa Branca. A ofensa ocorreu pouco antes de Trump embarcar para a China.

"Temos um salão de festas que está abaixo do orçamento; está sendo construído bem aqui. Eu dupliquei o tamanho dele porque, obviamente, precisamos dele, e, no momento, estamos dentro do orçamento, abaixo do orçamento e adiantados em relação ao cronograma", diz o presidente ao ser questionado sobre o assunto.

Em seguida, a repórter comenta que o preço da obra "dobrou". Trump se irrita e responde: "Eu dupliquei o tamanho dele, sua pessoa burra. Dá para dobrar o tamanho. Você não é uma pessoa inteligente", afirma. Ele continua, dizendo que os EUA terão um "salão de baile adequado para a Casa Branca" (assista acima a partir dos 6 minutos e 17 segundos).

Na última quarta-feira, 6, o presidente anunciou que o projeto custará US$ 400 milhões, embora o preço original fosse US$ 200 milhões. Em uma publicação na Truth Social, ele afirmou que "a única razão pela qual o custo mudou é que, após estudos aprofundados, ele tem aproximadamente o dobro do tamanho e uma qualidade muito superior à proposta original".

"O preço original era de US$ 200 milhões; o projeto concluído, com o dobro do tamanho e da mais alta qualidade, custará algo em torno de US$ 400 milhões", escreveu Trump.

Em março, um juiz federal determinou a suspensão das obras até que o projeto receba aprovação do Congresso. Um tribunal de apelações, porém, liberou a construção temporariamente.

Ofensas contra jornalistas

Trump já ofendeu mulheres que trabalham na imprensa outras vezes. Entre casos notórios mais recentes, em novembro de 2025 ele fez uma série de insultos a jornalistas: chamou uma repórter de "estúpida" enquanto respondia a perguntas em sua residência na Flórida; criticou uma notícia do jornal The New York Times que destacava sua idade e crescentes sinais de fadiga, falando que a autora do texto era "feia"; se referiu a uma jornalista como "porquinha"; e disse que outra repórter era "uma pessoa terrível".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

Trump

misoginia

repórter

ofensa
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

susto

Terremoto atinge Teerã, segundo imprensa iraniana; não há relatos de feridos

Um relatório da Organização de Gestão de Crises do país também relatou que o terremoto não causou danos, após avaliações iniciais

12.05.26 18h52

tensão

Rússia diz testar ogiva intercontinental que alcança mais de 35 mil quilômetros

O presidente acrescentou que Moscou trabalha para aprimorar suas "forças de dissuasão" desde o início dos anos 2000.

12.05.26 16h17

Trump: acho que não precisa da ajuda de Xi Jinping em relação ao Irã

12.05.26 16h02

Líder do Hezbollah pede que Líbano abandone negociações diretas com Israel

12.05.26 14h36

MAIS LIDAS EM MUNDO

ATIVISTA PRESO

Brasileiro preso em Israel relata ameaças e pode pegar pena de 100 anos

Ativista Thiago Ávila detido após interceptação de flotilha com destino a Gaza relata ameaças, isolamento e interrogatórios prolongados

04.05.26 21h38

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

SURPRESA

Mãe revela que descobriu o quinto bebê no momento do parto; conheça a história dos quíntuplos

A mãe disse que enfrentou uma depressão enquanto tentava engravidar há 12 anos

08.05.26 18h40

WASHINGTON

Pentágono publica documentos secretos sobre OVNIs

Um relatório de inteligência da Força Aérea de novembro de 1948, classificado como "sigilo máximo", inclui informações sobre avistamentos de "aeronaves não identificadas" e de "pratos voadores"

08.05.26 14h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda