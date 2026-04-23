Michele Andrade adota cão após momento emocionante em gravação de novo projeto

A cantora Michele Andrade resolveu adota o cachorro que apareceu de surpresa durante a gravação do projeto “Michele no Sertão das Maravilhas”, na última segunda-feira (20), em Cajazeiras (PB). Enquanto ela estava cantando um cão sem raça definida subiu ao palco e, com uma espontaneidade que rapidamente viralizou nas redes sociais, conquistou o coração da artista e do público.

O animal não apenas participou do momento, como transformou o destino da noite ao ser imediatamente adotado pela cantora.

VEJA MAIS

Batizado de “Caja”, em uma carinhosa homenagem à cidade paraibana, o cachorro deixou as ruas para iniciar uma nova vida em Natal ao lado de Michele. O pet já passou por cuidados completos, incluindo banho, tosa e avaliação veterinária, e agora é o novo companheiro da artista. A adaptação de Caja tem sido acompanhada de perto pelos fãs nas redes sociais, onde Michele compartilha a rotina de cuidados e a conexão entre os dois, tornando o animal o verdadeiro protagonista fora dos palcos.

A presença marcante de Caja aconteceu em meio a um evento grandioso que reuniu uma multidão para celebrar a música nordestina. Com uma atmosfera inspirada no universo lúdico de “Alice no País das Maravilhas”, o show gratuito contou com participações de peso, como Calcinha Preta, Raí Saia Rodada e Japãozin, além de influenciadores como Rico Melquiades. O cenário mágico, que utilizou elementos como uma cuscuzeira gigante para simbolizar um portal de imaginação, serviu de pano de fundo para a história de transformação do pequeno Caja.

O repertório da noite incluiu sucessos como “É Chamego ou Xaveco?” e releituras de clássicos como “Vambora”, mas foi o gesto de sensibilidade com o animal que deu um tom ainda mais especial ao projeto. Mais do que um manifesto artístico que celebra o Nordeste e sua potência criativa, “Michele no Sertão das Maravilhas” ficou marcado como o ponto de partida para a nova trajetória de Caja, unindo música, fantasia e uma inspiradora história de adoção.