Disco comemorativo de São João com artistas do Norte e Nordeste, é lançado

O disco “Arraiá ONErpm” já se encontra disponível em todas as plataformas de streaming, e tem como objetivo celebrar as festividades de São João. Com sete releituras de grandes sucessos da música nortista e nordestina, com ao menos dois artistas participando em cada uma.

A música foco é “Brincar de Amar”, originalmente do grupo Mastruz com Leite, que, nesta nova versão, é interpretada por Elba Ramalho e a pernambucana Michele Andrade, e conta com a produção do renomado Yuri Queiroga, que, entre outros feitos, foi o mais jovem vencedor do Grammy Latino, por “Qual Assunto Mais Lhe Interessa”, disco da própria Elba Ramalho.

VEJA MAIS

Michele Andrade aproveitou para celebrar a oportunidade de cantar com um grande nome da música brasileira: “Para mim é uma honra imensa gravar com a Elba, ela que é um ícone nacional e representante da mulher nordestina, que não deixa suas raízes. Nem nos meus maiores sonhos eu poderia imaginar viver um momento como esse. Como mulher arretada é um privilégio fazer esse projeto. E a música que vamos fazer juntas é um hino que está no coração do Brasil. Elba é um espelho para nós que somos dessa nova geração e me sinto muito lisonjeada em viver esse momento com ela”.

“É um desafio muito especial, produzir esses clássicos da nossa música, com liberdade para trazer uma nova interpretação, com elementos da música tradicional nordestina e da música contemporânea universal. Artistas consagrados como Elba Ramalho e Frank Aguiar, que já tem a carreira consolidada, sua marca impressa na nossa cultura e Michelle Andrade e Vitinho imperador, artistas da nova geração, que estão construindo uma caminhada muito promissora na música contemporânea brasileira”, emendou Queiroga.

Outro destaque do disco é o clássico “Morango do Nordeste”, em mais um encontro de gerações – que conta com as vozes de Frank Aguiar e Vitinho Imperador, e, também, produzido por Yuri Queiroga.