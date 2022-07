Cantora é expulsa do palco por não mandar alô para prefeito; veja o vídeo

A cantora Tayara Andreza teve seu show interrompido, sábado (3), em Tracunhaém, na Zona da Mata de Pernambuco. Ela contou que foi expulsa do palco porque não mandou 'alô' para o prefeito da cidade,o Irmão Aluizio (PL).

"Teríamos muitas músicas pela frente. Mas o pessoal da Prefeitura pediu pra gente encerrar o show. (...) O prefeito e não sei lá quem ficou com raiva porque eu não estava mandando 'alô'", reclamou a cantora. Tayara ainda disse ao público, quando estava no palco, que precisaria interromper a apresentação.

A artista explicou após deixar a cidade, que a apresentação sofreu com atraso de uma hora e reclamou que a produção a interrompeu com o celular para avisar sobre o 'alô' para o prefeito: "Não botaram um papel no palco para eu ler o nome do prefeito! As duas vezes que me deram [o celular] eu li, mas não tenho como adivinhar o nome dele, que não gostou de eu não ter chamado. (...) Todo show eu mando alô, não tenho problema com isso".

Ela usou o stories do seu perfil no Instagram para contar como tudo ocorreu. Tayara inclusive, relatou alguns momentos de tensão que sua banda passou. Ela perdeu acesso ao camarim ao deixar o palco, e de acordo com ela, a equipe da prefeitura jogou spray de pimenta nos músicos da banda.

A coluna Social 1, do JC, tentou contato com a Prefeitura de Tracunhaém, mas até o momento não obteve sucesso. O prefeito Irmão Aluizio também não se pronunciou nas redes sociais.