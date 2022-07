Ingrid Guimarães comemora 50 anos e famosos erram no look; veja fotos

O aniversário de Ingrid Guimarães é na próxima terça-feira (5), mas ela já inciou as comemorações. A festa que entrou na madrugada de domingo (3), reuniu dezenas de famosos para brindar os 50 anos da artista

Em uma casa na Zona Sul do Rio de Janeiro, a atriz mostrou toda animação com o festão. O Dress code pedia roupas em lilás e roxo, porém, muitos passaram batido com a informação. Cláudia Raia chegou a brincar com o pedido de Ingrid.

Muitos famosos fugiram o pedido para o look e outros acertarem em cheio. Estiveram por lá Angélica, Luciano Huck, Lázaro Ramos, Larissa Manoela, Giovanna Antonelli e Leonardo Nogueira, Flávia Alessandra, Otaviano Costa, Tiago Abravanel, entre outros.

Veja alguns looks dos famosos: