Filho do governador Ronaldo Caiado, de Goiás, morre aos 40 anos

O filho do governador Ronaldo Caiado, de Goiás, Ronaldo Ramos Caiado Filho, morreu na manhã deste domingo, aos 40 anos. O governador e a primeira-dama do Estado, Gracinha Caiado, participavam de uma missa em Trindade (GO), quando saíram às pressas antes do fim da cerimônia, após serem avisados. As informações são do Portal R7.

Em nota, o Governo de Goiás confirmou a morte. "É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Ronaldo Ramos Caiado Filho, filho do governador Ronaldo Caiado e de Thelma Gomes. Ele morreu neste domingo, aos 40 anos. A família enlutada pede a todos orações para enfrentar este momento de imensa dor".

A causa da morte não foi divulgada.