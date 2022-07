Polícia Civil divulga imagens de dupla envolvida na morte de oficial de Justiça no interior do Pará

A Polícia Civil (PC) divulgou, nesta sexta-feira (1º), as imagens da dupla responsável pelo latrocínio - roubo seguido de morte - do oficial de Justiça, Clayton Mesquita, de 46 anos. A vítima foi morta na manhã da última quarta-feira (29), no Bairro Aparecida, no município de Novo Repartimento, no sudoeste do Pará. Os assassinos subtraíram uma arma de fogo e um cordão de ouro do servidor público.

O vídeo divulgado pela PC hoje já havia circulado nas redes sociais desde a quinta-feira (30), entretanto, a procedência das imagens com o caso ainda não tinha sido confirmada pela autoridade policial. Segundo o delegado Robson da Silva Mendes, responsável pela investigação, ainda não se sabe qual é a identidade dos autores do crime, porém as investigações seguem em andamento.

No dia do crime, testemunhas informaram que o servidor público estava na garupa de uma moto quando foi abordado por dois homens em outra motocicleta. Ao reagir ao assalto, o servidor foi alvejado com vários tiros. Os dois suspeitos fugiram depois de levarem a arma do oficial e um cordão de ouro da vítima. Um outro motociclista, que acompanhava cleyton, não ficou ferido.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.