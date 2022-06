Corpo de oficial de justiça é sepultado em Marituba nesta quinta (30)

​O corpo do oficial de Justiça Clayton Nazaré do Socorro Martins foi sepultado às 14h30 desta quinta-feira (30), no Cemitério Max Domini 2, no Município de Marituba, na Região Metropolitana de Belém (RMB). Familiares de Clayton e oficiais de Justiça, entre outros profissionais, compareceram ao local. O velório foi realizado na casa dos pais dele, em Ananindeua. Entre os presentes, estava Mário Rosa, presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça e Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado do Pará (Sindojus-PA).

"O caso prossegue em investigação, a partir da informação de dois suspeitos identificados pela morte dele. Há uma força-tarefa atuando com o propósito de esclarecer os fatos relacionados à morte do oficial de Justiça Clayton", declarou Mário Rosa. A força-tarefa atua na região de Novo Repartimento, onde ocorreu o crime contra o profissional.

Homicídio

Clayton Martins foi assassinado a tiros, na quarta-feira (29), por dois homens que estavam em uma moto. O crime ocorreu no bairro de Nossa Senhora Aparecida, próximo da praça da Vila Tucuruí, no Município de Novo Repartimento, no sudeste do Pará.

De acordo com o Sindojus-PA, que acompanha o caso, os assassinos levaram a arma de uso pessoal do servidor, além do cordão de ouro e o celular dele.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil. Por nota, a PC confirmou que "pertences da vítima foram subtraídos durante o crime". A Polícia Civil disse também que "equipes da Superintendência Regional de Tucuruí e da Delegacia de Homicídios de Marabá foram deslocadas para o município para reforçar as investigações e elucidar o caso".

Homenagens

Na manhã desta quinta-feira, amigos e colegas de trabalho de Clayton fizeram uma homenagem para o servidor, em frente ao Fórum da Comarca de Novo Repartimento. A manifestação de luto e pesar foi acompanhada por pedidos de justiça para o assassinato do oficial de Justiça.