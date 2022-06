​Tribunal de Justiça lamenta assassinato de oficial de justiça em Novo Repartimento

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) lamentou o assassinato do oficial de justiça Clayton Nazaré do Socorro Martins Mesquita, ocorrido nesta quarta-feira (29), no município de Novo Repartimento, no sudeste paraense. Segundo o TJPA, o servidor ingressou no Poder Judiciário do Pará em 6 de novembro de 2017, “exercendo com empenho e responsabilidade suas atividades judiciárias”, diz a nota publicada no site da instituição na noite desta quarta-feira.

“O Poder Judiciário do Estado do Pará se solidariza com os familiares e os amigos do servidor neste momento de dor e saudade”, lamenta​​ o tribunal.

A direção do Fórum Distrital de Icoaraci também se manifestou. Disse que o oficial de justiça foi morto durante o cumprimento de seu trabalho. No comunicado, a direção reforçou que “presta os mais sinceros sentimentos e se solidariza com os familiares pela perda de seu ente querido”.

“O servidor Clayton trabalhou no Protocolo Administrativo do Fórum de Icoaraci, era um profissional dedicado, estudioso, sempre gentil e respeitoso com os colegas e realizou seu sonho de ser Oficial de Justiça. A sua morte prematura representa uma grande perda para o serviço público e deixará muitas saudades em todos com quem conviveu", finaliza a nota da direção do Fórum Distrital de Icoaraci.

Relembre o caso

O oficial de justiça f​oi assassinado na manhã desta quarta-feira (29), por volta das 11h, no bairro de Nossa Senhora Aparecida, próximo da praça da Vila Tucuruí, no município de Novo Repartimento, no sudeste do Pará. O servidor foi alvejado a tiros por dois homens que estavam em uma moto. Ninguém foi preso até o momento.