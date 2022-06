Suspeitos confessam assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips na Amazônia, diz jornal

Os dois irmãos presos por suspeita de envolvimento no desaparecimento Dom Phillips e Bruno Pereira, confessaram que mataram o indigenista brasileiro e o jornalista inglês, nesta quarta-feira (15). Os corpos teriam sido decepados e queimados na terra indígena do Vale do Javari, na Amazônia. As informações foram divulgadas pelo portal da Band.

Osoney da Costa Oliveira e Amarildo da Costa Oliveira foram presos no decorrer das investigações sobre o desaparecimento. De acordo com a reportagem, que cita informações do jornalista Valteno de Oliveira, Oseney afirmou que ele e Amarildo mataram Philips e Bruno após serem flagrados pescando ilegalmente. O assassinato teria ocorrido no dia 5 de junho, último dia que os dois foram vistos.

A Polícia Federal deve dar uma coletiva ainda nesta tarde para dar encerramento ao caso.