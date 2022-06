Desaparecidos na Amazônia: Polícia Federal prende novo suspeito e recolhe materiais

A Polícia Federal deu um novo passo nas investigações sobre o desaparecimento do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo Pereira, no Amazonas (AM). Agentes prenderam, nesta terça-feira (14), um segundo suspeito de participação no crime. Ele foi identificado como Oseney da Costa de Oliveira, de 41 anos e é conhecido como “Dos Santos”.

Oseney foi interrogado e seguirá para audiência de custódia. Além de “Dos Santos”, há outro preso preventivo, chamado Amarildo da Costa de Oliveira, de 41 anos, conhecido como “Pelado”. Segundo a PF, há indício de que os dois teriam agido juntos.

Durante a operação, foram achados e apreendidos cartuchos de arma de fogo e um remo. Ambos foram levados para análise.

As informações chegaram por meio de nota, enviada pela Polícia Federal. Veja: