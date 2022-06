Amazônia está 'manchada de sangue', diz Edmilson sobre Bruno Pereira e Dom Phillips

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (Psol), se pronunciou sobre a divulgação da morte do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, ainda não confirmada pela Polícia Federal (PF).

"A Amazônia mais uma vez manchada de sangue. Esse é o Brasil exposto ao mundo. Contra a impunidade e a violência que se apodera do nosso território, exigimos Justiça para as mortes de Bruno Araújo e Dom Phillips. Minha solidariedade a seus familiares e amigos", publicou o prefeito em sua conta no Twitter. Em seguida, Edmilson critica as informações "desencontradas de órgãos do próprio governo brasileiro", que causariam, em sua opinião, "apreensão e sofrimento às famílias".

Bruno Pereira e Dom Phillips desapareceram no último domingo (5), e familiares do inglês informaram que foram avisados por autoridades que os corpos teriam sido encontrados, mas a Polícia Federal do Amazonas divulgou uma nota onde afirma que “não procedem” as informações sobre a descoberta dos corpos dos dois, divulgadas na manhã desta segunda-feira (13). Segundo o órgão, foram encontrados “materiais biológicos que estão sendo periciados”, além dos pertences pessoais dos dois.