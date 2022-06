Polícia Federal nega que corpos de Bruno Pereira e Dom Phillips tenham sido encontrados

A Polícia Federal do Amazonas divulgou uma nota onde afirma que “não procedem” as informações sobre a descoberta dos corpos do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, divulgadas na manhã desta segunda-feira (13). Segundo a PF, foram encontrados “materiais biológicos que estão sendo periciados”, além dos pertences pessoais dos dois.

Bruno Pereira e Dom Phillips desapareceram no último domingo (5). Familiares de Dom Phillips informaram que foram avisados por autoridades que os corpos teriam sido encontrados.

Veja a nota da Polícia Federal sobre o assunto:

O Comitê de crise, coordenado pela Polícia Federal/AM, informa que, não procedem as informações que estão sendo divulgadas a respeito de terem sido encontrados os corpos do Sr. Bruno Pereira e do Sr. Dom Phillips.

Conforme já divulgado, foram encontrados materiais biológicos que estão sendo periciados e os pertences pessoais dos desaparecidos.

Tão logo haja o encontro, a família e os veículos de comunicação serão imediatamente informados.