Jornalista desaparecido na Amazônia já fez reportagem ao 'The Guardian' sobre quilombolas no Pará

O jornalista Dom Phillips, colaborador do jornal britânico "The Guardian", que está desaparecido há uma semana na Amazônia junto com o indigenista Bruno Pedreira, já publicou diversas reportagens sobre a região. Em 2018, por exemplo, ele escreveu uma matéria sobre a entrega de títulos de terras aos remanescentes do quilombo de Cachoeira Porteira, localizado em Oriximiná, região oeste do Pará.

A matéria jornalística relatou a "rara vitória” - como o comunicador cita no texto- dos moradores da comunidade. Segundo ele, a titulação de terra teria vindo após 23 anos de luta dos quilombos. Para ler a reportagem na íntegra, clique aqui (texto em inglês).

O sumiço do jornalista e Bruno Pereira está ganhando repercussão nacional, principalmente porque, os dois teriam sumido, no domingo (5), no Vale do Javari, no Amazonas - uma área que abriga a maior concentração de povos indígenas e conflitos com garimpeiros, pescadores e caçadores ilegais.