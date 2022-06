Indigenista brasileiro e jornalista inglês estão desaparecidos na Amazônia

Dois homens, o indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês e colaborador do jornal The Guardian, Dom Phillips, desapareceram na Amazônia, enquanto se deslocavam da comunidade São Rafael para a Atalaia do Norte, no Estado do Amazonas. O sumiço deles, que já dura mais de 24 horas, foi relatado pela União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja). As informações são do G1 Amazonas.

A comunidade São Rafael é o último paradeiro conhecido de Bruno e Phillips. No local, eles conversaram com a esposa do líder comunitário apelidado de "Churrasco" e depois partiram rumo a Atalaia do Norte, numa viagem que dura aproximadamente duas horas.

De acordo com texto divulgado pela Univaja, os dois se deslocaram com o objetivo de visitar a equipe de Vigilância Indígena que se encontra próxima à localidade chamada Lago do Jaburu (próxima da Base de Vigilância da FUNAI no rio Ituí), para que o jornalista visitasse o local e fizesse algumas entrevistas com os indígenas.

Para a viagem, eles utilizaram uma embarcação nova, de 40 cavalos, e 70 litros de gasolina, o suficiente para o trajeto. Os dois fazem expedições juntos na região desde 2018, de acordo com o Guardian.

A Univaja afirma que Bruno e Phillips vinham recebido ameaças. "Enfatizamos que na semana do desaparecimento, conforme relatos dos colaboradores da Univaja, a equipe recebeu ameaças em campo. A ameaça não foi a primeira, outras já vinham sendo feitas a demais membros da equipe técnica da Univaja, além de outros relatos já oficializados para a Policia Federal, ao Ministério Público Federal (MPF) em Tabatinga, ao Conselho nacional de Direitos Humanos e ao Indigenous Peoples Rights International”.

Em nota, a Polícia Federal informou que o desaparecimento dos dois já está sendo investigado e que novas informações vão ser divulgadas quando disponíveis.