​PMs que localizaram corpos de eletricistas desaparecidos serão condecorados

A Polícia Militar do Pará vai condecorar os seis policiais militares que atuam no Grupo de Patrulhamento em Ambiente Rural (GPAR) do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e que localizaram os corpos dos eletricistas Gutemar Pereira, o ‘Guto’, e Jaime Moura, funcionários da empresa Dínamo, terceirizada da Equatorial Energia em Redenção, no sudeste do Pará. As informações são da PMPA.

A decisão foi definida na tarde desta terça-feira (3), pelo comandante-geral, coronel Dilson Júnior, quatro dias após o término das diligências das equipes especializadas da PM, que culminaram com a localização dos corpos dos dois funcionários, em uma cova rasa numa área de difícil acesso, no município de Rio Maria, sudeste paraense. O primeiro corpo foi localizado na última sexta-feira (29); o segundo, no sábado (30), pela manhã.

"Foram quatro dias de buscas pela imensa área de mata e, depois de localizados os corpos, foram mais 11h de isolamento do local, que devido ao difícil acesso, dificultou a chegada e o trabalho das equipes da Polícia Científica", informou o tenente Fábio Zampietro, que coordenou as diligências, nos quatro últimos dias de buscas aos dois homens, que estavam desaparecidos há 13 dias.

Sucesso na missão é atribuído a treinamento

Para o oficial, além das ações integradas com equipes da Polícia Civil local e da 1ª Companhia Independente de Missões Especiais (1ª CIME), o êxito da missão se deve, também, ao treinamento especializado do GPAR. "O Grupamento utilizou técnicas semelhantes às utilizadas para combater grupos armados que realizam assaltos a bancos. Então, nós fizemos questão de ir até o exato local onde as duas vítimas desapareceram e, a partir daí, procedemos a varredura em toda a área, até a localização dos dois corpos, cuja identificação como sendo os trabalhadores desaparecidos foi confirmada pelos profissionais da Polícia Científica", acrescentou o militar.

O coronel Dilson Júnior recebeu pessoalmente os policiais militares que atuaram na ocorrência e orientou ao comandante do Bope, tenente-coronel Aquino, a encaminhar os nomes dos seis PMs, sendo um oficial e cinco praças, para que seja formalizada a entrega da Láurea do Mérito Operacional, que é destinada aos militares que se destacaram no atendimento de ocorrências de grande relevância.

"Não só eu, como o Governo do Estado e a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social sabem da qualidade técnica das nossas tropas especiais e vocês puderam ver, através dos gestos de agradecimentos da comunidade local, o quanto o trabalho é valorizado pela sociedade. E a Polícia Militar também reconhece o esforço e dedicação dos senhores nessa missão e já antecipa a importância de conceder a Láurea do Mérito Operacional para todos os que atuaram nessa árdua missão", frisou o comandante-geral da PM, coronel Dilson Júnior, que por questão protocolar, vai aguardar o encaminhamento da documentação prevista para realizar a entrega das Láureas aos seis militares do Bope.