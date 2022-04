Eletricistas desaparecidos: segundo corpo é encontrado neste sábado (30)

Após 16 dias de buscas, os corpos dos funcionários da empresa Dínamo, terceirizada da Equatorial Energia, podem ter sido finalmente encontrados. A Polícia Civil (PC) confirma, em nota, que o corpo de uma segunda vítima foi localizado na madrugada deste sábado (30), algumas horas após o primeiro corpo, com trajes semelhantes ao uniforme dos trabalhadores, ter sido encontrado no município de Rio Maria, no sudeste do Pará.

A PC confirma que um segundo corpo foi encontrado pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar, na mesma localidade, a 20 quilômetros do ponto onde o veículo utilizado pelos funcionários da empresa, Gutemar Pereira e Jaime Moura, foi abandonado. “A Polícia Científica do Pará foi acionada para a remoção dos corpos, que foram encaminhados para a unidade regional de Marabá, onde serão periciados e passarão por reconhecimento de familiares”, informa a PC, em nota.

O órgão enfatiza, ainda, que desde o dia 13 de abril, quando os trabalhadores desapareceram, uma força-tarefa foi montada pelos órgãos de segurança para esclarecer o caso e identificar os responsáveis pelo crime. As investigações seguem em andamento por meio da Divisão de Homicídios (DH).

Relembre o caso

No dia 13 de abril, quarta-feira, dois funcionários da empresa Dínamo, terceirizada da concessionária Equatorial Energia, desapareceram a caminho de Bannach, no sul do Pará, para um serviço de fiscalização. Gutemar Pereira e Jaime Moura teriam saído de Rio Maria na data prevista, mas não retornaram no prazo e as empresas perderam contato com a equipe. O boletim de ocorrência (B.O.) foi registrado na sexta-feira (15).

De acordo com o registro do desaparecimento, o veículo utilizado pela equipe foi localizado abandonado na rodovia BR-155, entre Rio Maria e Bannach. Havia marcas de disparos de arma de fogo. Próximo ao local de onde a equipe faria o serviço, a fazenda Primavera, na zona rural de Rio Maria, foram encontradas algumas ferramentas com aparentes danos.

Na tarde da última sexta-feira (29), duas semanas após o registro do boletim de ocorrência, a Polícia Civil confirmou que encontrou um corpo, com trajes semelhantes ao uniforme dos funcionários e a Polícia Científica foi acionada para iniciar o processo de identificação e realizar as perícias no local.