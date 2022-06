Família de jornalista desaparecido na Amazônia cobra reforço nas buscas; vídeo

A esposa e a irmã do jornalista Dom Philips, colaborador do jornal britânico ‘The Guardian’, que está desaparecido na Amazônia junto com o indigenista Bruno Pereira, pediram às autoridades brasileiras reforços nas buscas. Os dois sumiram no domingo (5), no Vale do Javari, no Amazonas.

VEJA MAIS

Alessandra Sampaio se emocionou e falou sobre a esperança de encontrar o marido com vida. “Eu queria fazer um apelo para o Governo Federal e para os órgãos competentes, para intensificarem as buscas, porque a gente ainda tem um pouquinho de esperança de encontrar eles. Mesmo que eu não encontre o amor da minha vida vivo, eles têm que ser encontrados, por favor. Intensifiquem essas buscas”, cobrou.

Sian Phillips, irmã de Dom, que vive no Reino Unido, também fez um apelo. "Meu irmão Dom vive no Brasil com a mulher dele, ele ama o país e se preocupa muito com as pessoas lá. Nós sabíamos que é um lugar perigoso, mas o Dom realmente é um jornalista talentoso e estava fazendo pesquisas para um livro quando desapareceu ontem. Nós estamos muito preocupados com ele e pedimos urgência às autoridades brasileiras para que façam tudo (...) Se alguém puder ajudar e aumentar os recursos para as buscas, seria ótimo, pois o tempo é crucial."

‘Chego dia 6’

Em um áudio enviado por Bruno Pereira, ele afirma que deveria voltar nesta segunda-feira (6). O áudio foi obtido pelo podcast “O Assunto” .

“Eu tô entrando no mato amanhã. Daqui a uns 15 dias ou menos até eu tô por Atalaia do Norte. E chego dia 6”, disse o indigenista.

O sumiço dos dois ganhou repercussão internacional, especialmente por ter sido em uma área que abriga a maior concentração de povos indígenas isolados do mundo. Além disso, a região vive conflitos com garimpeiros, pescadores e caçadores ilegais, e também tráfico de drogas e armas.

Pereira e Philips possuem grande experiência em transitar na região. Eles foram vistos pela última vez a caminho de Atalaia do Norte (AM), próximo à fronteira com o Peru, no domingo de manhã.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)