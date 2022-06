‘Onde estão Dom Phillips e Bruno?’ é exibido na Tower Bridge, em Londres; veja o vídeo

O sumiço do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips na Amazônia está repercutindo em vários países e, além das entidades nacionais, a comunidade internacional tem cobrado mais empenho para que se descubra o que aconteceu com os dois. Na noite de quinta-feira (9), a Tower Bridge, em Londres, iluminou-se e exibiu várias frases sobre o caso, entre elas a pergunta: “Onde estão Dom Phillips e Bruno Pereira?”. As informações são do portal SIC Notícias e da Revista Fórum.

Também foram mostradas frases como: “Eles estavam sendo ameaçados devido ao seu trabalho” e “Nós queremos respostas”, além de críticas ao presidente Jair Bolsonaro: “Bolsonaro abandonou a Amazônia nas mãos de criminosos” e “Bolsonaro não tem feito nada para encontrar Dom e Bruno”.

Esta é mais uma das várias manifestações que têm surgido nos últimos dias por causa do desaparecimento de Bruno e Dom Phillips.

Até o momento, a polícia apresentou apenas um suspeito, Amarildo da Costa de Oliveira, que teve a prisão temporária de 30 dias decretada pela Justiça.