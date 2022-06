Exército divulga primeiras imagens das buscas por Bruno e Phillips; veja

As primeiras imagens das buscas realizadas pelo indigenista Bruno Pereira, servidor da Funai, e pelo jornalista inglês Dom Phillips, colaborador do "The Guardian", foram compartilhadas pelo Exército Brasileiro. Lanchas e voadeiras têm sido utilizadas na procura pelas vítimas, que desapareceram no Amazonas.

A maior parte das buscas se concentram nos rios Jovari, afluente do Solimões, e no Itaquaí, que fica perto do município de Atalaia do Norte, no Amazonas.

Exército divulga imagens de buscas por jornalista e indigenista Divulgação/Exército Brasileiro Divulgação/Exército Brasileiro Exército Brasileiro Divulgação/Exército Brasileiro Divulgação/Exército Brasileiro Divulgação/Exército Brasileiro

Eles faziam a travessia na embarcação entre a comunidade ribeirinha de São Rafael e o município de Atalaia do Norte,quando desapareceram. A dupla não é vista desde a manhã de domingo (5).

Por meio de nota, o Comando Militar da Amazônia (CMA) informou que "soma esforços nas buscas pelo indigenista Bruno Araújo Pereira, servidor da FUNAI, e ao jornalista britânico Dom Phillips, colaborador do Jornal The Guardian, que desapareceram no último domingo no Vale do Javari, interior do Amazonas, perto da fronteira com o Peru.

As buscas iniciaram nesta segunda-feira, na região do Vale do Javari, em Atalaia do Norte e seguem de forma ininterrupta por meio terrestre e fluvial empregando militares combatentes de selva da 16º Brigada de Infantaria de Selva".