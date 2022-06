Polícia Federal prende dois suspeitos no Caso Dom Philips e Bruno Araújo

O desaparecimento do indigenista Bruno Araújo Pereira, ex-coordenador da Fundação Nacional do Índio (Funai) e do jornalista inglês Dom Phillips, correspondente no Brasil do jornal The Guardian, motivou a prisão de dois homens suspeitos de participação no ocorrido. A Polícia Federal (PF) efetuou as prisões na noite desta segunda-feira (6).

De acordo com a PF, os dois homens, identificados como “Churrasco” e “Jâneo”, foram detidos na comunidade de São Rafael, onde Bruno e Dom pararam pela última vez antes de serem considerados desaparecidos.

Segundo informações da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja), Bruno Araújo Pereira tinha um encontro marcado com Churrasco, na localidade de São Rafael, no domingo. O encontro, no entanto, não ocorreu, pois Churrasco não estava em casa. O indigenista e o jornalista, então, seguiram viagem e não foram mais vistos.

O desaparecimento de Bruno e Dom Phillips já movimenta as redes sociais desde segunda-feira e ganhou repercussão internacional. A União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja) e do Observatório de Direitos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato (Opi) publicaram nota conjunta sobre a situação de emergência.