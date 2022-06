Mochila com notebook é encontrada nas buscas por indigenista Bruno Pereira e jornalista Dom Phillips

Uma mochila com objetos que seriam de um dos dois homens que desapareceram na Amazônia foi encontrada. Bruno Pereira e Dom Phillips sumiram no último domingo (5), quando faziam o trajeto entre a comunidade São Rafael e o município de Atalaia do Norte, no estado do Amazonas.

De acordo com o coordenador da equipe dos bombeiros do Estado, Barbosa Amorim, a investigação teve um importante avanço. Em vídeo publicado pelo G1 Amazonas, ele conta que solicitou que fosse utilizada uma embarcação menor e, a partir daí, começaram as buscas em outras localizações.

No domingo, a Polícia Federal disse que foram encontrados, um cartão de saúde com nome de Bruno Pereira e outros itens dele e de Dom Phillips. O detalhamento dos objetos foi divulgado por meio de nota da Policia Federal.

Veja os objetos encontrados:

um cartão de saúde em nome de Bruno Pereira;

uma calça preta de Bruno;

um chinelo preto de Bruno;

um par de botas de Bruno;

um par de botas de Dom Phillips;

uma mochila de Dom contendo roupas pessoais.

“Então, nós avançamos por essa embarcação menor, foi quando tivemos a grata satisfação de ter êxito de encontrar essa mochila. Tinha notebook e demais pertences, como meias, camisas, bermudas, material de trabalho deles, de um dos dois, não sei precisar qual”, declarou.

Mochila foi encontrada em área de busca (Foto: reprodução / Vídeo / via G1 Amazonas)

De acordo com a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja), no sábado, também foi encontrada uma nova embarcação em área de busca pelo indigenista e jornalista inglês. O procurador jurídico da Univaja, Eliésio Marubo, informou que a embarcação pode pertencer ao suspeito de envolvimento no desaparecimento de Dom e Bruno, Amarildo da Costa de Oliveira, preso em Atalaia do Norte.