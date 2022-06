Suspeito teria seguido com espingarda indigenista e jornalista, segundo testemunha

Uma testemunha do sumiço do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira afirmou ter visto o suspeito Amarildo da Costa de Oliveira, conhecido como Pelado, carregando uma espingarda e fazendo um cinto de munições e cartuchos pouco depois que os desaparecidos deixaram a comunidade São Rafael com destino a Atalaia do Norte, no Amazonas.

Conforme o relato ao qual o O Globo teve acesso, Pelado já havia prometido acertar as contas com Bruno e declarado que trocaria tiros com o indigenista assim que ele aparecesse no local. Pouco tempo depois, um colega do suspeito foi visto no seu barco, com o motor ligado em ponto morto, à espera dele, perto de onde Bruno e Phillips desapareceram. Uma pessoa deitada também foi vista na embarcação.

A testemunha relatou que, mais tarde, Pelado foi visto com mais quatro pessoas passando em alta velocidade no barco. Segundo ela, "não restam dúvidas" de que ele e os demais foram fazer "algo ruim" contra a embarcação do indigenista e do jornalista. A declaração coincide com as investigações da Polícia Militar do estado.

Bruno Pereira e Dom Phillips tinham uma visita agendada na comunidade São Rafael para que o indigenista fizesse uma reunião com o líder comunitário "Churrasco", tio de Amarildo da Costa, com o objetivo de consolidar trabalhos entre ribeirinhos e indígenas na vigilância do território. Churrasco foi detido para prestar esclarecimento à polícia na condição de testemunha na segunda-feira (06/06).

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Luiz Cláudio Fernandes, editor web de OLiberal.com)