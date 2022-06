Mulher de Dom Phillips diz que corpos de jornalista inglês e indigenista foram encontrados

Os corpos do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, que estavam desaparecidos desde o último domingo (5), foram encontrados. As informações foram repassadas pela esposa de Dom Phillips, Alessandra Sampaio, e divulgadas pelo G1 Amazonas e pelo jornalista André Trigueiro. Porém, as autoridades ainda não confirmaram a descoberta dos corpos.

De acordo com Alessandra, a PF informou que os corpos precisam ser periciados. A Embaixada Britânica já havia comunicado aos irmãos de Dom Phillips que eram os corpos do jornalista e do indigenista.

Os dois foram vistos pela última vez no domingo (5), em uma comunidade chamada São Rafael, de onde partiram rumo ao município de Atalaia do Norte.

No domingo (12), as equipes de busca já haviam encontrados objetos que seriam de Dom Phillips e Bruno Pereira, como mochila, notebook e roupas.

Amarildo da Costa de Oliveira foi preso na terça (7) sob suspeita de envolvimento no desaparecimento. Ele é a única pessoa detida até o momento na investigação. Testemunhas relataram ter visto o suspeito carregando uma espingarda e fazendo um cinto de munições e cartuchos pouco depois que os desaparecidos deixaram a comunidade São Rafael com destino a Atalaia do Norte, no Amazonas.

