Corpos de indigenista e jornalista inglês estavam amarrados em árvore, segundo familiar

Os corpos do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips estavam amarrados em uma árvore. As informações foram divulgadas pelo jornal britânico The Guardian, que ouviu o cunhado de Dom Phillips, Paul Sherwood.

De acordo com Sherwood, o embaixador do Brasil no Reino Unido entrou em contato com a família do jornalista inglês por telefone, na manhã desta segunda-feira (13).

"Ele [o embaixador] disse que queria que nós soubéssemos que dois corpos foram encontrados. E não deu detalhes sobre a localização, apenas disse que foi dentro da floresta. Ele também contou que os corpos estavam amarrados a uma árvore, mas ainda não haviam sido identificados. Ele disse que, quando houvesse luz, ou quando fosse possível, eles fariam a identificação", declarou.

Dom Phillips trabalhava há muitos anos como colaborador do jornal The Guardian.