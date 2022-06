Embaixada pede desculpa após anunciar que corpos de Dom e Bruno foram achados

Após anunciar que os corpos do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira tinham sido encontrados, a Embaixada do Brasil na Inglaterra pediu desculpas às famílias e comunicou o erro na informação. A Polícia Federal nega que os corpos foram localizados no Vale do Jaguari (AM) e informou que as buscas pelos desaparecidos continuam.

Prestes a completar 10 dias de desaparecimento, várias equipes estão envolvidas na procura pelo correspondente do jornal inglês The Guardian e o indigenista servidor licenciado da Funai. Eles teriam sido vistos pela última vez entre a comunidade ribeirinha São Rafael e a cidade de Atalaia do Norte

Em nota, o Itamaraty (Ministério das Relações Exteriores) afirmou que houve um equívoco na informação sobre os corpos terem sido localizados. "(O embaixador do Brasil em Londres) pediu desculpas por terem sido repassadas informações que se mostraram incorretas", relatou. Uma pessoa próxima à família do jornalista inglês no Brasil, designada para se posicionar sobre o caso, também confirmou a mensagem.

O embaixador brasileiro em Londres, Fred Arruda, disse que o órgão se enganou após receber informações de pessoas que estão nas investigações. “Houve precipitação por parte da equipe. Todos os esforços seguem concentrados na operação de busca”, declara.

