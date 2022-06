Suspeito é levado pela PF para área de buscas de Bruno e Phillips na Amazônia

Segundo suspeito preso durante as investigações sobre o desaparecimento de Bruno Pereira e Dom Phillips, Oseney da Costa de Oliveira, de 41 anos, conhecido como "Dos Santos", foi levado na tarde desta quarta-feira (15), para o local de buscas, pela Polícia Federal. As informações são do G1 Amazonas.

As buscas têm se concentrado em Atalaia do Norte, no Amazonas. Preso na terça-feira (14), Oseney é irmão de Amarildo da Costa Oliveira, o "Pelado", detido uma semana antes, no dia 7 de junho, também no decorrer das investigações sobre o desaparecimento do indigenista brasileiro e do jornalista inglês.

Até o momento, nove pessoas foram ouvidas pela polícia, entre elas a mulher de Amarildo, cujo primeiro nome é Josenete. Segundo a PF, Oseney ainda vai passar por uma audiência de custódia na Justiça de Atalaia do Norte.

Bruno e Dom desapareceram no dia 5 de junho quando navegavam pela Terra Indígena Vale Javari, no oeste do Amazonas. Eles foram vistos pela última vez na comunidade São Rafael por volta das 6h do dia 5. De lá, partiram rumo a Atalaia do Norte, viagem que dura aproximadamente duas horas, mas não chegaram ao destino.